Китай запрещает торговлю биткоинами

Власти Китая собираются закрыть биткоиновые биржи. Местный центробанк уже составил черновик инструкции. Резкий рост биткоина повысил риск спекуляций криптовалютой в стране, что и стало причиной запрета. Часть обменников уже ушла в подполье, контролировать их власти не могут.

Закрытие бирж

Китайские власти намерены закрыть в стране все биржи, где можно обменять биткоин. Центральный банк Китая уже составил черновую инструкцию, которая запрещает местным платформам иметь сервисы торговли криптовалютой, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Регуляторные органы Китая с начала года исследуют криптовалютный рынок в стране, сообщает издание, и уже некоторое время власти размышляют над введением правил, направленных на пресечение отмывания денег. Как отмечает источник Wall Street Journal, решение закрыть биржи было принято из-за «слишком большого беспорядка» в этой сфере.

«Большой беспорядок»

Ситуация с криптовалютами в Китае серьезно осложнилась, когда биткоин резко подорожал, поскольку это увеличило риск спекуляций со стороны китайских инвесторов. По словам аналитиков и инвесторов, одна из причин роста биткоина в прошлом году заключалась в том, что китайцы начали использовать монеты как способ сделать ставку на падение юаня.

Крупнейшие китайские биткоиновые биржи Huobi и BTCC заявили, что регуляторные органы пока не просили их закрыться, даже на фоне роста спекуляций. «Мы все еще ожидаем официального уведомления от регулирующих органов. Сейчас очень напряженный период», — сказал исполнительный директор BTCC Бобби Ли (Bobby Lee). Обменники Huobi и OKCoin ситуацию не прокомментировали.

Последствия решения

Объемы торговли биткоинами уже упали, власти пытаются найти способ взять биржи под контроль. По словам аналитиков, большая часть обменной деятельности была перенесена в подполье, где пользователи могут отправлять друг другу криптовалюту, используя частные адреса, выполняющие роль сейфов.

Китайские власти намерены запретить обмен биткоинов

Такой обмен криптовалют власти Китая на сегодняшний день контролировать не могут, сообщает источник Wall Street Journal. Курс биткоина сегодня утром в Пекине составлял $4279, что на 16% меньше максимума, которого он достиг 1 сентября.

Запрет ICO

Напомним, что 4 сентября Народный банк Китая сообщил на своем сайте о завершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO). По данным регулятора, более 90% ICO являются потенциальными нарушителями законов о нелегальном финансировании и противодействии мошенничеству в финансовой сфере. Доля проектов, привлекающих средства для инвестиций, не превышает 1%, сообщили представители ЦБ Китая.

Согласно официальной позиции Центробанка, все ICO в стране с этого дня стали считаться незаконными. Регулятор намерен строго наказывать за подобные нарушения в будущем. Одновременно он пригрозил правовыми последствиями за уже завершенные ICO. Несмотря на жесткий запрет ICO, в соответствующем заявлении ЦБ Китая не упоминались существующие криптовалюты, такие как эфир (Ethereum) или биткоин.

Рынок криптовалют встретил новость о запрете ICO в Китае крайне негативно. Биткойн, по данным Coindesk, упал на торгах на 5%, а эфир потерял 15% цены.