Lenovo впервые показала работающий гибкий смартфон. Видео

Lenovo впервые продемонстрировала на публике полностью функциональный концепт гибкого гибридного Android-планшета. Еще до выпуска проект Lenovo Folio может нарушить ряд патентов Microsoft на ее мифический Surface Phone.

Технология сгибаемого дисплея в действии

Компания Lenovo в рамках собственного мероприятия Lenovo Tech World 2017 в Китае впервые продемонстрировала полностью рабочий концепт планшета Folio.

Судя по сделанным во время мероприятия фотографиям и видео, дисплей Folio способен сгибаться на угол 180 градусов, благодаря чему 7,8-дюймовый планшет превращается в полностью функциональный смартфон с двумя 5,5-дюймовыми экранами с каждой стороны.

В процессе трансформации Folio одновременно также происходит адаптация пользовательского интерфейса: типичная «планшетная» раскладка рабочего стола после сгибания автоматически превращается в интерфейс, более привычный для смартфонов, сохраняя при этом функцию сенсорного ввода и все остальные атрибуты экрана современного смартфона.

Технические особенности проекта Folio

Впервые складной планшет Folio был показан представителями Lenovo год назад в виде технической идеи. В этом году гибридный планшет-смартфон выглядит как полноценное функциональное устройство, готовое к массовому производству.

Полностью рабочий концепт планшета Lenovo Folio

Общее разрешение 7,8-дюймового дисплея планшета составляет 1920х1440 пикселей, у каждого из двух 5,5-дюймовых экранов сложенного смартфона получается экран высотой 1440 пикселей и шириной чуть менее 960 пикселей, поскольку центральная часть дисплея, приходящаяся на сгиб, функционирует в согнутом состоянии как отдельный мультисегментный многоцветный индикатор.

Планшет Lenovo Folio с согнутом состоянии

Радиус изгиба экрана планшета при этом составляет менее 4,2 мм. Соответственно, технически возможна реализация такого конвертируемого планшета толщиной не более 9 мм в сложенном «смартфонном» состоянии.

Планшет Lenovo Folio работает при любом угле изгиба экрана

Планшет Folio работает под управление операционной системы Google Android 7.0. Применение собственной графической оболочки Lenovo для Folio позволило реализовать режимы работы гибридного сгибаемого устройства, недоступные для обычного смартфона или планшета.

Так, например, пользователь может включить камеру и делать селфи-съемку даже на основной сенсор. Также доступна возможность запуска отдельного независимого приложения на каждом из экранов сложенного смартфона.

Планшет Lenovo Folio выводит на экраны независимые приложения

Планшет-смартфон Folio, согласно приведенным в ролике данным, также можно использовать при произвольном угле сгиба поверхности. Устройство снабжено интегрированной SIM-картой (eSIM).



Прототипы гибких смартфонов Lenovo для запястья

Microsoft и ее мифический Surface Phone

Никто до сих пор не видел прототипа мифического смартфона Surface Phone от Microsoft, и на сегодняшний день нет достоверных данных о том, на какой стадии этот проект, хотя представители компании неоднократно заявляли о ведущихся в этом направлении разработках, а глава Microsoft Сатья Наделла в мае 2017 г. даже заявил, что их устройство «не будет похоже ни на один существующий на сегодняшний день смартфон».

Предварительные слухи говорят о том, что Surface Phone будет работать под управлением полноценной Windows 10, но со специальным пользовательским интерфейсом CShell, адаптивно меняющимся под малые диагонали дисплея.

Эскиз из патента Microsoft на сгибаемый Surface Phone

Все данные о будущих характеристиках и возможностях Surface Phone пока что почерпнуты из туманных данных патента Microsoft, в котором описывается принцип работы сгибаемого смартфона. Кроме того, еще в 2009 г. компания представила концептуальный ролик Productivity Future Vision, где продемонстрированы различные варианты использования устройства со складным экраном.

В настоящее время Android-проект Folio выглядит значительно более готовым к коммерциализации, хотя представители Lenovo пока что никак не комментируют возможные сроки начала массового производства этого гаджета.