«Чехлы для взрослых»

Компания Amazon доверила искусственному интеллекту разработать дизайн чехлов для iPhone и смартфонов Samsung, чтобы выставить их потом на продажу на своем сайте. Чтобы дизайн получился удачным, бот My Handy Design должен был найти в интернете самые популярные изображения, которые пользователи наиболее часто ищут через поисковые системы. Но что-то пошло не так, и в результате бот использовал для оформления чехлов ряд обескураживающих картинок, часто не совсем приличных.

Первым об этом рассказал общественности специалист по визуализации данных Рассел Джорни (Russel Jurney) в соцсети Twitter. К тому времени, как Amazon поняла, что происходит, бот успел запустить в продажу более 31 тыс. чехлов. Они предлагаются на сайте компании по цене $23-25. Большую часть Amazon пришлось маркировать как товар для взрослых.

Подбор изображений

Общая тенденция при выборе картинок такова: в какой-то момент бот по неизвестным причинам сконцентрировался на поиске изображений на медицинскую тематику, отмечает ресурс IFLScience. На одном из чехлов изображен от пояса до колен пожилой человек в памперсе и с костылем. На другом чехле показан процесс депиляции женских подмышек. Есть чехлы, на которых в ложке готовят к употреблению героин, или вкалывают шприцем ботокс в губы, или разрезают головку сыра на голом торсе вместо разделочной доски. Есть и более неприличные картинки, но из этических соображений в этом материале о них речь не идет.

«Обеспокоенная девушка-тинейджер в спальне с тестом на беременность»



Есть, конечно, и более невинные изображения — пожилая женщина, которая пользуется ингалятором, реклама прокладок или просто роллы с маринованной сельдью. Кроме того, в описании чехлов на сайте Amazon бот крупным шрифтом пояснял, что изображено на каждом из них. Например, «Пара ступней с деформированными пальцами и признаками подагры».

Другие выходки ботов

Боты в последнее время все чаще поражают воображение общественности непредсказуемостью действий. Например, в июне сотрудники лаборатории Facebook по исследованию искусственного интеллекта обнаружили, что их боты, предназначенные для ведения диалога в чате, создали собственный язык.

«Памперс для взрослых на пожилом человеке с костылем»



Все началось с того, что ботов оставили на некоторое время общаться друг с другом, чтобы они улучшили свои навыки беседы с помощью машинного обучения. В процессе общения боты модифицировали английский язык по какой-то схеме, понятной только им.

Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

(Боб: я могу я я все остальное . . . . . . . . . . . . . .

Элис: шары имеют ноль ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне ко

Боб: ты я все остальное . . . . . . . . . . . . . .

Элис: шары имеют шар ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне)

Кроме того, сотрудники лаборатории Facebook обнаружили, что эти же боты являются высококлассными специалистами по переговорам, причем демонстрируют в процессе торга настоящее человеческое лукавство. Изучив реально имевшие место случаи переговоров, боты начали совершенствовать увиденную стратегию, чтобы добиться лучших результатов. Дошло до того, что в ходе переговоров они стали симулировать интерес к определенному объекту, чтобы «пожертвовать» им на более позднем этапе торга, якобы идя на компромисс.