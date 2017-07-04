Противоречивый ажиотаж вокруг Qiwi. Ее акции на $60 млн купили голландцы

Голландская группа ING купила 4% акций Qiwi. Рыночная стоимость данного пакета составляет $63 млн. Скупка акций Qiwi со стороны ING произошла после того, как из капитала платежной системы вышли целый ряд зарубежных инвестфондов, но в то же время приобретением ее ценных бумаг занялась группа «Открытие».

ING вошла в капитал Qiwi

Европейская финансовая группа ING стала владельцем 4% акций платежной системы Qiwi. Это следует из документов, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

На текущий момент акции Qiwi торгуются на американской бирже Nasdaq по цене $25,25 за одну ценную бумагу. Исходя из этих котировок, рыночная стоимость принадлежащего ING пакета акций Qiwi составляет $62,8 млн.

ING — международная финансовая группа со штаб-квартирой в Голландии. Основными направлениями деятельности группы заявлены розничный, инвестиционный, коммерческий и дистанционный банкинг, управление активами и страхование.

Вслед за уходом ряда американских фондов

Приход ING в уставной капитал Qiwi выглядит небезынтересным на фоне того, что с начала года целый ряд зарубежных инвестиционных фондов, наоборот, вышли из уставного капитала платежной системы. Так, свои акции продали американские фонды Waddel&Reed (владел 6,3% акций платежной системы), Janus Capital (владел 4,5% акций) и Capital Group (группа фондов, в совокупности владела 5,9% акций Qiwi).

ING скупил акции Qiwi на $60 млн

Другие иностранные инвесторы при этом сократили размеры имеющихся у них пакетов акций Qiwi. Так, гонконгский фонд Sylebra снизил свою долю с 7% до 4%, а австралийский Platinum Investors — с 7% до 6%.

Своего пика за последние два года акции Qiwi достигали в мае 2015 г., когда они торговались по цене $30 за одну ценную бумагу. Затем началось падение, и в феврале 2016 г. акции платежной системы стоили уже ниже $10. Далее акции торговались в коридоре $10—15, но с февраля текущего роста начался рост, после чего котировки дошли до нынешних $25 за акцию.

«Открытие» скупает акции Qiwi

12 июня 2017 г. года группа «Открытие», владеющая 8,8% акций Qiwi, объявила оферту на выкуп ценных бумаг компании. Группа готова покупать бумаги по цене $28 за одну акцию, что представляет собой премию в размере 88% по сравнению со средней ценой акций платежной системы в период с июня 2016 г. по июнь 2017 г.

«Открытие» готова выкупить до 24,8 млн акций Qiwi (39% от их общего числа). Минимальный объем, который группе необходимо будет выкупить, чтобы оферта состоялась, составляет 20,3 млн акций (31%). Если оферта пройдет в полном объеме, доля группы «Открытие» в Qiwi вырастет до 47%, а группа потратит на покупку акций платежной системы $491 млн. Срок действия оферты истекает 14 июля.

Гендиректор Qiwi не хочет делиться контролем

Уверенности в том, что оферта состоится, нет. Недавно совет директоров Qiwi рассмотрел оферту группы «Открытие» и принял решение не давать никаких рекомендаций миноритариям платежной системы относительно участия в ней. Кроме того, «Открытие» объявляло о переговорах с гендиректором и контролирующим акционером Qiwi Сергеем Солониным относительно его участия в данной оферте, однако пока никаких договоренностей на данный счет нет.

Отметим также, что ценные бумаги Qiwi разделены на два типа. Акции класса «А» имеют по 10 голосов на одну ценную бумагу, но их нельзя продавать. Акции класса «B» имеют по одному голосу и подлежат свободной продаже. Именно эти акции котируются на бирже, и относительно этого же типа ценных бумаг и направлена оферта группы «Открытие».

Основным владельцем акций класса «А» является вышеупомянутый Сергей Солонин. Ему принадлежит 11,9 млн ценных бумаг данного типа, что составляет 20% от общего числа акций и 59% от общего числа голосов. Группа «Открытие» в случае успешного осуществления оферты в полном объеме получит 28,7 млн акций класса «B», что будет эквивалентно лишь 14% от общего числа голосов.