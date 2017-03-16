Иностранные инвесторы дружно бегут из Qiwi

Американский фонд Waddel&Reed полностью вышел из акционерного капитала Qiwi. За последнее время это уже третий фонд, избавившийся от акций российской платежной системы.

Waddel&Reed ушла из Qiwi

Американский инвестиционный фонд Waddel&Reed перестал быть акционером платежной системы Qiwi. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

Waddel&Reed стал скупать акции постсоветских ИТ-компаний в 2013 г. На начало 2014 г. у фонда было 5% акций Qiwi, 3% акций офшорного разработчика ПО Luxoft, созданного российской группой IBS, и 7% акций другого офшорного разработчика EPAM, американской компании, созданной выходцами из Белоруссии.

На начало 2016 г. у Waddel & Reed было 6,3% акций Qiwi. Исходя из нынешних котировок акций Qiwi на бирже Nasdaq, рыночная стоимость данного пакета составляет $62 млн.

Американцы дружно вышло из Qiwi

В начале 2017 г. стало известно о выходе еще двух американских инвестиционных фондов из акционерного капитала Qiwi. Свои акции продали Janus Capital, на начало 2014 г. владевший 4,5% акций Qiwi, и группа фондов Capital Group, которой в начале 2015 г. принадлежало 5,9% акций.

Другие иностранные фонды также снижают размер своих долей в Qiwi. Гонкогский фонд Sylebra на начало 2017 г. сократил свой пакет в Qiwi до 4% (годом ранее он составлял 7%). Австралийский фонд Platinum Investors за тот же период уменьшил свою долю с 7% до 6%.

Waddel&Reed стал третьим за последнее время инвестфондом, избавившимся от акций Qiwi

За последние два года пикового значения акции Qiwi достигли в мае 2015 г. – тогда за одну ценную бумагу давали $34. Затем началось падение, и к февралю 2016 г. акции упали до $10. В последующий год акции торговались в коридоре $10-$16 за одну ценную бумагу. На нынешний момент стоимость одной акции составляет $16,3.

Контролирующим акционером Qiwi является ее гендиректор Сергей Солонин.

Что инвесторов привлекало в Qiwi

Замгендиректора ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что при выручке, превышающей полмиллиарда долларов, мультипликаторы у Qiwi многократно ниже, чем у компаний-«звёзд» фондового рынка - в частности, показатель P/S (отношение капитализация к выручке) составляет 1,62, PE (рыночная стоимость акции к прибыли на одну акцию) - 7,4. «То есть рынок в большое будущее компании не верит», - говорит эксперт. В то же время осенью 2016 г. акции держали в портфеле по крайней мере восемь хедж-фондов, исповедующих идею своевременной покупки и продажи недооценённых фирм относительно небольшой капитализации, добавляет он.

«В ситуации подобной той, что сложилась у Qiwi, некоторые хедж-фонды иногда считают, что рынок заблуждается, и приобретают акции, - поясняет Кабаков. - На фоне стада «единорогов» компания Qiwi, которая оценивается рынком менее, чем в миллиард долларов, вполне может сойти за такую многообещающую находку. Однако бумагами, которые составляют в портфеле столь небольшую долю, управляют скорее автоматически и хладнокровно».