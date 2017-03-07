Из Qiwi вышли десятки инвестфондов

Capital Group, включающая в себя десятки инвестиционных фондов, вышла из акционерного капитала Qiwi. Одновременно с этим Capital Group в полтора раза снизила долю в Yandex.

Capital Group продала акции Qiwi

Группа американских фондов Capital Group вышла из акционерного капитала платежной системы Qiwi. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Capital Group объединяет десятки инвестиционных фондов, которыми управляет компания Capital Research and Management Company (CRMC). Она действует через три независимых друг от друга подразделения: Capital Research Global Investors, Capital World Investors и Capital International Investors.

Наибольшей долей в Qiwi из этих структур владела Capital World Investors - 4,7%. Всего на начало 2015 г. у группы Capital Group было 5,9% акций Qiwi. Исходя из котировок акций Qiwi на бирже NASDAQ, рыночная стоимость проданного Capital Group пакета акций на текущий момент составляет $51 млн.

Американцы выходят из Qiwi

Capital Group стал не первым американским инвестором, вышедшим в последнее время из акционерного капитала Qiwi. В начале февраля 2017 г. стало известно, что фонд Janus Capital, который в 2014-2016 г.г. владел 4,5% акций Qiwi, полностью продал свою долю. Рыночная стоимость этого пакета акций в нынешний момент составляет $33 млн.

Из акционерного капитала Qiwi вышла Capital Group, состоящая из нескольких десятков инвестиционных фондов

За последние два года пикового значения акции Qiwi достигли в мае 2015 г. – тогда за одну ценную бумагу давали $34. После этого началось падение, и к февралю 2016 г. акции упали до $10. В последующий год акции торговались в коридоре $10-15 за одну ценную бумагу. На текущий момент акции Qiwi торгуются на отметке $14,4.

Перегруппировка с акциями Yandex

Одновременно стало известно, что Capital Group в полтора раза уменьшил свою долю в компании Yandex, владельце российского «Яндекса». На начало 2014 г. группа собрала 4,5% акций Yandex, к началу 2015 г. данная доля выросла до 9,5%. Из структур группы наибольшей долей в Yandex владел Capital Research Global Investors - 6,7%.

Сейчас доля Capital Research Global Investors в Yandex упала до 1,2%. В то же время доля другого подразделения группы - Capital World Investors - увеличились за это время с 0,3% до 5,4%. В общей сложности Capital Group сейчас владеет 6,6% акциями Yandex.