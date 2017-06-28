Власти России хотят наказать LG за «ценовых роботов» для смартфонов

Запущенная в феврале 2017 г. по жалобе гражданина проверка ФАС в отношении LG, предположительно координировавшей цены на смартфоны в России, переросла в реальное дело по закону о защите конкуренции.

Дело ФАС в отношении LG

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против российской «дочки» южнокорейской компании LG за координацию цен на смартфоны. Об этом представитель ФАС сообщил «Интерфаксу».

По данным ФАС России, «ЛГ электроникс Рус» использовало специальную программу мониторинга цен ритейлеров для контроля над ценами ряда смартфонов LG. Помимо этого компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали так называемых ценовых роботов с целью контроля над ценами, сообщили в ведомстве.

Более подробную информацию антимонопольное ведомство предоставит по итогам рассмотрения дела. Дата заседания комиссии будет назначена позднее, отметили в пресс-службе. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 11 закона о защите конкуренции — по признакам незаконной координации экономической деятельности.

История вопроса

О том, что ФАС проводит проверки LG и Philips в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже техники, стало известно еще в феврале 2017 г. (В российском антимонопольном ведомстве тогда отмечали, что Philips препятствует проведению проверки, хотя в пресс-службе Philips это отрицали.)

ФАС возбудила дело против LG за координацию цен на смартфоны

Для общественности перспектива реального возбуждения дела против LG стала очевидна после соответствующих заявлений замруководителя ФАС Андрея Цариковского в ходе Петербургского юридического форума в середине мая 2017 г.

Поводом для проведения проверки стала жалоба гражданина, пояснил тогда Цариковский РБК. Он также отметил, что разбирательство касалось флагманов и ряда других моделей LG, однако какие конкретно смартфоны проверяются, не уточнил.

Двумя неделями позже, 1 июня Цариковский заверил «РИА Новости» в том, что новая фаза процесса будет запущен в течение 10 дней. «Дело в отношении компании находится «буквально на финальной, технологической стадии возбуждения», — отметил он.

Посткомментарий Philips

После выхода публикации с CNews связалась представитель компании Philips в России Ксения Егорова и сообщила, что внеплановая проверка ФАС в ООО «Филипс» завершилась в мае 2017 г.

«Акт проверки ФАС содержит информацию о том, что по проверенным направлениям признаков нарушений не выявлено, — заверила Егорова. — “Филипс” осведомлено о том, что ФАС намерена передать результаты проверки в отношении цен на смартфоны под брендом Philips на дальнейшее рассмотрение Евразийской экономической комиссии. ООО “Филипс” не имеет к этому отношения, поскольку не осуществляет импорт, а также оптовую и розничную торговлю смартфонами Philips на территории России».