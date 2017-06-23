Новый хозяин Yahoo закрывает его «лучший» и «культовый» сервис

Yahoo, поглощенная Verizon, закрывает популярный новостной агрегатор News Digest. Сервис был выкуплен компанией в 2014 г. за $30 млн, на фоне конкурентов он выделялся своей индивидуальностью. Компания решила заменить News Digest приложением Yahoo Newsroom, более похожим на чужие аналоги.

Первая потеря в Yahoo

В конце июня 2017 г. Yahoo планирует закрыть приложение News Digest, предназначенное для агрегации новостей. Это одна из первых потерь в компании после того, как она была выкуплена сотовым оператором Verizon за $4,5 млрд, пишет ресурс Business Insider. Сделка между Yahoo и Verizon была закрыта 13 июня 2017 г.

Сервис News Digest был запущен в январе 2014 г. По данным ресурса App Annie, отслеживающего скачивание приложений на устройства, он был скачан 9,5 млн раз. «Культовый, любимый новостной дайджест», – так характеризует News Digest издание Digital Trends. «Yahoo убивает лучшее приложение из всех, которые когда-либо создала», – соглашается с коллегами The Next Web.

Yahoo планирует заменить News Digest сервисом Yahoo Newsroom, который больше похож на аналогичные приложения конкурентов, например, Google Play Newsstand, Flipboard или News Republic.

Что такое News Digest

Приложение News Digest предназначено для объединения различных новостей в один массив информации. От других новостных агрегаторов оно отличается упрощенным управлением, отсутствием в ленте маловажного контента, а также тем, что не предлагает пользователям поделиться материалом или поставить лайк, пишет ресурс DigitalTrends.

Yahoo закрывает всенародно любимый новостной агрегатор



Приложение рассчитано на то, что пользователь откроет новости дважды в день – в 8 утра и 6 вечера. Сервис генерирует новостной массив, в который входят краткие пересказы важных новостей, инфографика, карты, выдержки из Wikipedia, фото, видео, цитаты и т. д. Акцент делается на то, чтобы пользователь мог ознакомиться с новостями быстро, не читая длинные тексты с экрана смартфона.

История создания

News Digest базируется на технологии, выкупленной Yahoo у британского разработчика Ника д'Алоизио (Nick D'Aloisio). Предположительно, технология обошлась компании в $30 млн. Изначально приложение называлось Summly, в момент заключения сделки с Yahoo его создателю было всего 17 лет.

В компании разработку модифицировали, переименовали и запустили уже под брендом Yahoo. Д'Алоизио, которому по условиям покупки была предоставлена работа в Yahoo, принимал участие в дальнейшем развитии своего продукта. Он проработал в компании с апреля 2013 г. по октябрь 2015 г., сейчас изучает философию в Оксфорде.

Сделка с Verizon

Первые переговоры о приобретении Verizon активов Yahoo прошли летом 2016 г. Как оценивали тогда эксперты, сумма сделки была примерно в восемь раз меньше рыночной капитализации компании, на тот момент составлявшей $37 млрд. Что касается капитализации именно интернет-бизнеса Yahoo, она, по словам экспертов, была «ниже нуля». Основную часть рыночной стоимости компании составляла входящая в ее состав дочерняя Alibaba.

В конце 2016 г. сделка едва не оказалась под угрозой из-за утечки данных пользователей Yahoo. Напомним, в 2013-2014 гг. имели место два инцидента с компрометацией аккаунтов пользователей Yahoo: в первом фигурировали около полумиллиарда аккаунтов, во втором более миллиарда. Предварительная сумма сделки составляла $4,83 млрд, однако утечки данных сбили итоговую цену Yahoo до $4,48 млрд. В начале 2017 г. выяснилось, что после продажи Yahoo будет переименована в Altaba, а ее гендиректор Марисса Майер (Marissa Mayer) покинет состав совета директоров, получив в личное распоряжение $23 млн.