Запрет на выезд из России будут снимать на границе за 44 минуты. Тайминг взаимодействия ИТ-систем

ФССП вышла на финальный этап взаимодействия с Пограничной службой, которое сможет позволить оперативно снимать на границе с граждан-должников ограничения на выезд за рубеж в течение 44 минут.

44 минуты на выход из невыездного реестра

Судебные приставы рассчитывают сократить реальный срок снятия с граждан-должников ограничений на выезд за рубеж при пересечении ими госграницы до 44 минут. Об этом на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» замзначальника управления ИТ Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Петр Гирич.

Как поясняет чиновник, это весьма непростая задача из-за числа взаимодействующих сторон. Так в процессе помимо самого должника должна быть задействована платежная система (кредитная организация), несколько госинформсистем, среди которых ГИС о государственных и муниципальных платежах (ее оператором является Казначейство) и ведомственный сегмент госсистемы по изготовлению и выпуску паспортно-визовых документов нового типа (ГС ПВДНП; ее оператором является Пограничная служба), а также центр обработки данных ГС ПВДНП (его оператором выступает Пограничная служба).

Кроме того, процесс опирается на связующую шину, в качестве которой задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ; ее оператором является «Ростелеком») и касается исполнения служебных обязанностей дежурных судебных приставов-исполнителей и пограничников на контрольно-пропускных пунктах.

С учетом специфики прохождения процесса снятия ограничения на каждом из промежуточных технологических этапов в ФССП был сформирован соответствующий план-график, который при оптимистичном сценарии и позволяет говорить о 44 минутах (см. схему).

План-график ФССП



«Этот проект у нас находится в финальной стадии, — говорит Гирич. — Сейчас завершаются работы на стороне Пограничной службы, и есть реальный шанс, что данный процесс будет запущен». При этом какие-либо конкретные сроки запуска проекта чиновник не назвал.

На нынешний момент срок снятия ограничений на выезд с должников измеряется сутками. По данным РБК, по состоянию на 1 июня 2016 г. в России насчитывалось порядка 2 млн человек, которым ограничен выезд из страны из-за долгов, причем почти половину из них составляли заемщики банков и микрофинансовых организаций.

Узкие места

Комментируя график, Гирич обращает внимание на то, что те процессы, которые занимают время до 5 минут, осуществляются не человеком, а компьютером. А самый долгий срок в этом процессе — это вынесение решения судебным приставом (20 минут).

Петр Гирич: «Самый долгий срок в процессе снятия ограничения — это вынесение решения судебным приставом»

«Здесь есть ряд нюансов, — отмечает Гирич. — Теоретически компьютер мог бы просто по факту погашения долга снять в реестре галочку об ограничении в течение одной минуты. Но, к сожалению, специфика работы пристава сходна со спецификой работы следователя. И у нас в государстве примеров того, что процессуальные действия выполняются компьютером, я лично привести не могу».

Таким образом 20-минутный интервал Гирич на данный момент считает неизбежностью, отмечая, что это еще далеко не худший вариант. «График работы судебного пристава не предусматривает того, что он может выносить процессуальные решения ночью, — подчеркивает чиновник. — И даже для этих 20 минут еще потребуются изменения в законодательстве».

Гирич также указывает на то, что существует ряд производств неимущественного характера (выселение, снос забора и пр.), решения по которым сходу принять просто невозможно, тем более в автоматическом режиме.