Google запустил суперумный поиск

Интеллектуальный поиск по всем облачным документам

Google официально представила новый инструмент Google Cloud Search, который обеспечит бизнес-пользователей интеллектуальным поиском по документам на Диске, в Gmail, «Документах», «Таблицах», «Презентациях», «Календаре» и других сервисах пакета облачных enterprise-продуктов Google G Suite.

Поисковый сервис Google Cloud Search, ранее был известен под названием Springboard и был доступен только ограниченному кругу пользователей, принимавших участие в его тестировании.

В настоящее время сервис Google Cloud Search уже доступен для пользователей облачных пакетов G Suite версий Business и Enterprise.

Многофункциональный облачный сервис

Сервис Cloud Search использует поисковые механизмы Google для быстрого поиска нужной информацию в корпоративном домене G Suite. Сервис рассчитан на использование в компаниях с большим документооборотом, где многочисленные сотрудники и группы сотрудников имеют доступ к различным файлам. Поисковый сервис полностью учитывает настройки конфиденциальности файлов, поэтому пользователи получат доступ только к тем ресурсам компании, которые разрешены им в рамках настроек личных политик или доступа к командным проектам.

Облачный сервис Google Cloud Search на мобильном экране

Помимо основной функции в качестве поискового инструмента, Cloud Search также работает в качестве своеобразной службы каталогов, позволяя пользователям искать контактные данные коллег, просматривать события и файлы в общем доступе. При просмотре контактной информации в результатах поисковой выдачи, сотрудник имеет возможность кликнуть на них для начала общения с коллегой по электронной почте, телефону или через приложение Hangout.

По аналогии с Google Now, пользовательский интерфейс Google Cloud Search представлен «карточным» дизайном предоставления данных, удобным для использования на любой диагонали экрана – мобильной, ноутбучной или десктопной. Кроме того – опять же, по аналогии с Google Now, поисковый сервис Cloud Search использует алгоритмы машинного интеллекта для формирования наиболее удобного вывода информации на экран. Таким образом, алгоритм Google Cloud Search старается вывести так называемы «карточки помощи» в порядке недавнего интереса пользователя к различным файлам, напоминаниям о событиях, заметках и так далее.

Облачный сервис Google Cloud Search экране настольного ПК

Преимущества и перспективы

Интеграция искусственного машинного интеллекта в G Suite находилась несколько последних месяцев в фокусе приоритетных интересов Google в связи с недавно законченным ребрендингом бизнес-пакета облачных приложений компании. Так, например, для облачного хранилища Google Drive была представлена интеллектуальная предикативная функция Quick Access, которая предсказывает выбор необходимого пользователю файла еще до того, как он начал печатать его название. По словам представителей Google, такая функция экономит до 50% времени, которое бы ушло на ручной поиск необходимого файла.

Трансформировавшись в сервис предикативного поиска через Google Cloud Search, эта технология, по задумке разработчиков, должна обеспечить сравнимое увеличение производительности пользователей G Suite. Как отмечается в официальном блоге Google, приуроченному к запуску Cloud Search, сегодня сотрудники тратят до 20% рабочего времени на поиск и обобщение информации.

Google также объявил о дальнейших планах наращивания функциональности своих облачных продуктов, а также о расширении в перспективе возможности их встраивания в приложения сторонних компаний.