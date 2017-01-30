Intel получила крупнейшую выручку в истории

Intel отчиталась о выручке за 2016 г. и его IV квартал. Выручка превзошла прогнозы аналитиков и стали самой высокой в финансовой истории корпорации.

Профит трансформации

Американская корпорация Intel отчиталась о рекордной выручке за прошедший год, превзошедшей прогноз экспертов. В IV квартале 2016 г. выручка корпорации составила $16,37 млрд, а выручка за весь год – $59,5 млрд. Показатели стали самыми высокими в истории корпорации.

Ранее аналитики прочили более скромные результаты, предсказав квартальный показатель Intel в сумме около $15,75 млрд. Комментируя финансовые итоги, гендиректор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) назвал прошедший год «трансформирующим» для корпорации. «В 2016 г. мы сделали важные шаги, ускорив стратегию развития и переориентировав ресурсы, запустив новые продукты и интегрировав Altera (один из крупнейших разработчиков программируемых микросхем, приобретенный Intel в конце 2015 г. за $16,7 млрд), инвестировав в рост. Я доволен нашей работой в 2016-м и уверен в нашем будущем», - заявил глава Intel.

Прибыльные сегменты

В корпорации уточнили, что рост выручки отмечен во всех сегментах бизнеса, включая продажи ПК, центры обработки данных и интернет вещей.

Подразделение Intel Client Computing Group, отвечающее среди прочего за выпуск процессоров для ПК, в сравнении с 2016 г. показало рост на 2%, прибыль за год – $32,9 млрд ($9,1 млрд за IV квартал 2016 г.).

Выручка Intel превзошла прогнозы аналитиков и стала самой высокой в истории компании

Эксперты Gartner отмечают, что незначительный рост прибыли подразделения, тем не менее, отражает общую картину мирового рынка ПК, объемы поставок на котором падают пятый год подряд. Однако в 2016 г. наметилась тенденция к стабилизации ситуации.

Выручка подразделения Data Center Group за прошедший год прибавила 8%, составив $17,2 млрд ($4,7 млрд за четвертый квартал 2016 г.). Наиболее динамичный рост показало подразделение, занимающееся разработкой устройств и технологий интернета вещей.

Выручка Internet of Things Group за год выросла на 15%, составив $2,6 млрд (в четвертом квартале 2016 г. – $726 млн). В первом квартале 2017 г. финансисты Intel прогнозируют прибыль в размере $14,8 млрд (плюс-минус $500 млн), эксперты Уолл-стрит прочат корпорации $14,5 млрд.

Напомним, в середине 2016 г. в Intel заявляли о планах добиться двузначных процентных показателей роста по итогам всего 2016 г. Драйверами продаж, по мнению руководства компании, должны стать новые серверные чипы, флеш-память 3D-XPoint и программируемые матрицы. Особые ожидания Intel связаны с потенциальными заказами на флеш-память для Apple iPhone 7.