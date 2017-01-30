Intel получила крупнейшую выручку в истории
Профит трансформации
Американская корпорация Intel отчиталась о рекордной выручке за прошедший год, превзошедшей прогноз экспертов. В IV квартале 2016 г. выручка корпорации составила $16,37 млрд, а выручка за весь год – $59,5 млрд. Показатели стали самыми высокими в истории корпорации.
Ранее аналитики прочили более скромные результаты, предсказав квартальный показатель Intel в сумме около $15,75 млрд. Комментируя финансовые итоги, гендиректор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) назвал прошедший год «трансформирующим» для корпорации. «В 2016 г. мы сделали важные шаги, ускорив стратегию развития и переориентировав ресурсы, запустив новые продукты и интегрировав Altera (один из крупнейших разработчиков программируемых микросхем, приобретенный Intel в конце 2015 г. за $16,7 млрд), инвестировав в рост. Я доволен нашей работой в 2016-м и уверен в нашем будущем», - заявил глава Intel.
Прибыльные сегменты
В корпорации уточнили, что рост выручки отмечен во всех сегментах бизнеса, включая продажи ПК, центры обработки данных и интернет вещей.
Подразделение Intel Client Computing Group, отвечающее среди прочего за выпуск процессоров для ПК, в сравнении с 2016 г. показало рост на 2%, прибыль за год – $32,9 млрд ($9,1 млрд за IV квартал 2016 г.).
Эксперты Gartner отмечают, что незначительный рост прибыли подразделения, тем не менее, отражает общую картину мирового рынка ПК, объемы поставок на котором падают пятый год подряд. Однако в 2016 г. наметилась тенденция к стабилизации ситуации.
Выручка подразделения Data Center Group за прошедший год прибавила 8%, составив $17,2 млрд ($4,7 млрд за четвертый квартал 2016 г.). Наиболее динамичный рост показало подразделение, занимающееся разработкой устройств и технологий интернета вещей.
Выручка Internet of Things Group за год выросла на 15%, составив $2,6 млрд (в четвертом квартале 2016 г. – $726 млн). В первом квартале 2017 г. финансисты Intel прогнозируют прибыль в размере $14,8 млрд (плюс-минус $500 млн), эксперты Уолл-стрит прочат корпорации $14,5 млрд.
Напомним, в середине 2016 г. в Intel заявляли о планах добиться двузначных процентных показателей роста по итогам всего 2016 г. Драйверами продаж, по мнению руководства компании, должны стать новые серверные чипы, флеш-память 3D-XPoint и программируемые матрицы. Особые ожидания Intel связаны с потенциальными заказами на флеш-память для Apple iPhone 7.