АФК «Система» и «Ростех» объединят «Микрон» с «Росэлектроникой»

АФК «Система» ведет с госкорпорацией «Ростех» переговоры об объединении холдинга РТИ, владеющего заводом «Микрон», с активами холдинга «Российская электроника». В будущей сделке может появиться и некий третий партнер.

АФК «Система» ведет переговоры с «Ростехом»

АФК «Система» ведет с госкорпорацией «Ростех» переговоры об объединении активов в области микроэлектроники и приборостроения. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Со стороны АФК «Система» в будущее объединение войдет холдинг «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ). Концерн занимается радио- и космическими технологиями, системами безопасности, микроэлектроникой и системной интеграцией. В 2012 г. в рамках раздела активов принадлежащей АФК «Система» корпорации «Ситроникс», РТИ также получил под контроль зеленоградский микроэлектронный «Микрон».

Со стороны «Ростеха» в объединение войдет ряд активов холдинга «Российская электроника». Этому холдингу долгое время как раз не хватало предприятия в области микроэлектроники.

Контроля не будет ни у кого

Евтушенков пояснил, что в будущей объединенной компании ни у одной из сторон не будет контроля «в принятом в России понимании – 50% +1 акция». Не исключено, что в участие в слиянии примет некий третий партнер – частный инвестор.

По мнению Евтушенкова, гораздо важнее вопрос, кто возьмет на себя роль ответственного за управление будущей компанией, ее прибыльностью и эффективностью. Евтушенков признает, что хотел бы видеть АФК «Система» в качестве такой стороны.

Владимир Евтушенков подтвердил работу над объединением «Микрона» и «Росэлектроники»

«В свое время при построении компаний много технологических цепочек было разорвано: часть технологий осталась у нас, часть - у «Ростеха», – объясняет председатель совета директоров АФК «Система». - Объединение активов позволяет сделать единую сквозную технологию от разработки до реализации продукции, а это означает - снижение себестоимости, снижение затрат, повышение эффективности. Когда разрывали цепочки, об этом не задумывались, а когда начали глубже разбираться в этом вопросе, стали понимать, что возник параллелизм технологии, ненужная конкуренция».

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов также говорил о возможном слиянии РТИ (включая завод «Микрон») с активами «Российской электроники». При этом Чемезов не возражал против того, чтобы контроль над будущей компанией достался АФК «Система». Но если при осуществлении слияния активы АФК «Система», передаваемые в новую компанию, будут оценены меньше активов, передаваемых «Ростехом», АФК «Системе» придется доплатить за контроль, предупреждал Чемезов.

В начале 2017 г. АФК «Система» выкупила у «Банка Москвы» 15% долю в холдинге РТИ за 4,5 млрд руб. Эта сделка позволила АФК «Система» полностью консолидировать РТИ и может помочь в осуществлении будущей сделки с «Ростехом».