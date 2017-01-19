Начал работу первый в мире невзламываемый спутник с квантовым шифрованием

Запущенный четыре месяца назад в космос китайский квантовый спутник связи начал работу – с его помощью ученые рассчитывают обеспечить устойчивую и невзламываемую передачу данных.

Готовность к телепортации

Китайские СМИ сообщили о начале эксплуатации первого в мире квантового спутника «Мо-цзы», запущенного на орбиту в августе 2016 г.

Как ожидается, 631-килограммовый спутник «Мо-цзы» (Micius), названный в честь китайского философа-легиста, будет находиться на орбите на расстоянии 500 км от земной поверхности в течение не менее двух лет.

По информации агентства «Синьхуа», установлена устойчивая связь для передачи данных между завершившим тесты спутником «Мо-цзы» и экспериментальной платформой для квантовой телепортации на станции Али в Тибете.

Несмотря на «фантастическое» название платформы для квантовой телепортации, она не имеет отношение к телепортации, описываемой в беллетристике.

На оборудовании «Мо-цзы» реализуется канал связи на основе пар так называемых запутанных фотонов — субатомных частиц, свойства которых зависят друг от друга. Ученые рассчитывают передавать один из фотонов со спутника в исследовательские центры в Китае и Австрии.

Промо-схема связи спутника «Мо-цзы» с экспериментальной платформой

для квантовой телепортации Али в Тибете

Лазерный луч, с помощью которого осуществляется передача, обладает так называемым эффектом наблюдателя. Этот квантовый эффект, ведет к изменению свойств системы при возникновении наблюдателя. На этом принципе основано квантовое шифрование: при вмешательстве извне нельзя обеспечить сохранность данных в прежнем виде. Иными словами, защита считается невзламываемой.

Попасть в щель копилки

Как ранее отмечает China Daily, всего планируется обеспечить связь спутника с пятью наземными станциями. В итоге, по словам авторов проекта, вся система станет «большой квантовой лабораторией "Земля-космос"».

Сложность передачи данных таким способом заместитель руководителя квантового спутникового проекта Ван Цзян Ю (Wang Jianyu) сравнил с «бросанием монеты с высоты 10 тыс. метров в щель вращающейся копилки». Сложность задачи состоит в том, что «Мо-цзы» должен не только отправлять данные на Землю, но и получать их с Земли.

«Когда мы предложили свой вариант квантового спутника, некоторые из наших зарубежных коллег предложил упростить его задачи. Они сказали, что если нам удасться добиться успеха в передаче квантового ключа из космоса, это уже будет удивительное достижение. Но я думаю, что мы способны бросить более серьезный вызов», - пояснил эксперт в квантовой физике, академик КАН Пэн Цзян Вэй (Pan Jianwei).

До сих пор передача ключей шифрования по квантовым линиям уже осуществлялась, но не в космосе, а на земле и лишь в пределах небольших расстояний в Европе, США и Китае. Для передачи использовалось оптоволокно, и сигнал, набирая расстояние, ослабевал.