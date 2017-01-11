Названы самые мощные смартфоны 2016 года

iPhone 7 Plus и iPhone 7 возглавили рейтинг самых мощных смартфонов прошлого года. В тройку «сильнейших» неожиданно попал и «убийца флагманов» OnePlus 3.

iPhone 7 – самый мощный смартфон на рынке

iPhone 7 Plus является самым мощным смартфоном 2016 г., говорится в новом рейтинге разработчика популярного теста для определения мощности мобильных устройств Antutu.

Список из 10 наиболее производительных смартфонов 2016 г. возглавил iPhone 7 Plus, тогда как родственная ему модель iPhone 7 оказалась на втором месте.

Третье место достаточно неожиданно досталось модели OnePlus 3T. Данная линейка смартфонов позиционируется создателями как «убийца флагманов» - смартфон с мощным наполнением, продающийся по существенно более низкой цене, чем флагманские модели от лидирующих брендов.

iPhone лидирует благодаря процессорам A10

Как отмечают эксперты, смартфоны iPhone 7 получили лидерство в значительной степени благодаря новому мощному процессору A10, на основе которого они созданы. Тогда как смартфоны на базе операционной системы Android обычно используют процессоры Snapdragon 821 или Snapdragon 820, которые хоть и тоже демонстрируют неплохую производительность, все же несколько уступают A10.

Общий рейтинг самых производительных смартфонов 2016 года

Далее в списке наиболее производительных смартфонов разместились LeEco Le Pro 3 (четвертое место), Moto Z, OnePlus 3, Xiaomi Mi 5s, ASUS Zenfone3, Xiaomi Mi 5s Plus и ZTE AXON 7.

OnePlus 3 – лидер среди устройств на Android

Что касается отдельного рейтинга мощности устройств на базе мобильной операционной системы iOS от компании Apple, в нем первое место по производительности занял планшет iPad Pro версии с экраном в 12,9 дюймов, iPhone 7 Plus идет следом, а третье место досталось уменьшенному планшету iPad Pro.

Самые производительные устройства 2016 г., выпущенные Apple

В рейтинге устройств на базе Android лидирует OnePlus 3T, за которым следует LeEco Le Pro 3. Далее идут Moto Z, OnePlus 3, Xiaomi Mi 5s и другие.

В рамках тестирования ПО от Antutu оценивает ряд ключевых параметров работы мобильного устройства, среди которых скорость работы процессора, графической системы, оперативной памяти и встроенной памяти. При составлении рейтинга для каждой модели учитывались данные, полученные с как минимум двух тысяч устройств.

Смартфоны iOS и Android почти сравнялись по мощности

В целом, исследователи отмечают, что наиболее мощные смартфоны 2016 г. вышли во второй его половине. Разрыв в производительности между устройствами на базе iOS и Android продолжает сокращаться с каждым годом, и сейчас уже является совсем небольшим, хотя смартфоны от Apple пока все-таки сохраняют незначительное лидерство.

Самые производительные «андроиды» 2016 года

Ожидается, что в новом году конкуренция на рынке смартфонов только ужесточится, а значит, можно ожидать появление инновационных моделей как по части дизайна, так и производительности.