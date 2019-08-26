ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхаки
Как разработать детальный план трансформации компании
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

Фонд «Сколково» и Waves открыли блокчейн-центр

Интеграция Бизнес-приложения

В технопарке «Сколково» начал работать совместный экспертный центр по технологии распределенного реестра, созданный фондом «Сколково» и компанией Waves, занимающейся развитием блокчейн-технологий.

Основная задача центра – содействие разработке блокчейн-технологий в ответ на запросы бизнеса, а также развитию рынка проектов и продуктов на базе блокчейн-технологий в России и за рубежом. Waves Enterprise – подразделение Waves, ориентированное на корпоративные проекты, будет осуществлять экспертно-аналитическую поддержку центра в области развития технологий и расширения сфер применения блокчейна для решения задач корпоративного и государственного сектора.

Как ожидается, клиентами и партнерами центра будут крупные компании из разных отраслей экономики; государственные органы, нуждающиеся в консалтинге по использованию технологий распределенного реестра (в частности, пилотировании бизнес-кейсов); стартапы, нуждающиеся в помощи при выводе на рынок своих технологических решений; инвесторы, взаимодействующие с блокчейн-стартапами и заинтересованные в их экспертной оценке, а также образовательные учреждения.

Также блокчейн-центр будет вести просветительскую работу: приглашать мировых экспертов по применению блокчейна в бизнесе и организовывать образовательные программы.

Александр Иванов, основатель Waves, сказал: «Запуск центра именно сейчас символичен для нас, поскольку он является важным звеном в создании глобальной инфраструктуры Waves в рамках международной экспансии. Это – вклад в развитие технологий, который важнее наших коммерческих интересов как отдельной компании. Будущее за Web 3.0 – интернетом следующего поколения с “умными”, децентрализованными сервисами, работающими на блокчейне. Эта концепция, которую мы активно продвигаем, подразумевает эффективную синергию между публичными и приватными блокчейн-решениями, сквозное и повсеместное распространение децентрализованных приложений и сервисов. И мы понимаем, что нужно помогать коллегам интегрироваться в эту среду: бизнесу и инновационным стартапам – внедрять уже существующие разработки, компаниям – обучать специалистов, а вузам – выращивать новое поколение разработчиков».

Павел Новиков, директор центра инноваций Finance & Blockchain фонда «Сколково», сказал: «Повышение доверия и ускорение процессов на всех уровнях системы “человек-бизнес-государство” является глобальным вызовом. Именно поэтому, наряду с искусственным интеллектом, технология распределенных реестров вошла в список дорожных карт “Цифровой экономики”. Мы запускаем блокчейн-центр Sk&Waves, прежде всего, для поиска эффективных сценариев использования и ускорения адаптации технологии распределенных реестров в различных секторах экономики. Мы приглашаем технологических партнеров, корпорации и представителей госсектора к сотрудничеству. С партнерами мы планируем проверять гипотезы, запускать пилоты и проекты, в том числе трансграничные, требующие внимательной работы с регуляторами. Особое внимание центра будет направлено на поддержку стартапов и блокчейн-индустрии в целом».

Другие материалы рубрики

В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет

Россияне научили нейросеть ремонтировать нефтепроводы

Huawei купила известного российского разработчика

Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов

Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся?

Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот

Техника

Обзор Samsung Galaxy A80: смартфон-иллюзионист

Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели

Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM

Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей
Показать еще
Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии