«Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ

«Тинькофф Страхование» является компанией прямого страхования и, как участник рынка НФО, сдает финансовую отчетность в Банк России в обязательном с 2018 г. формате XBRL.

В начале 2019 г. «Тинькофф Страхование» и ГК «Хомнет» заключили договор на реализацию проекта автоматизации подготовки отчетности XBRL.

Объем данных, с которым работает компания, требовал автоматизированного подхода, который обеспечил бы быстрое и эффективное выполнение регуляторных требований. Поэтому «Тинькофф Страхование» приняла решение о построении полноценной системы подготовки отчетности XBRL.

В рамках процедуры отбора вендора ГК «Хомнет» провела экспресс-обследование ИТ-ландшафта страховой компании, на основании которого подготовила индивидуальное предложение «Тинькофф Страхование».

«Тщательно изучив все предложения вендоров, мы остановили свой выбор на ХОМНЕТ:XBRL. То, что система способна покрыть все наши задачи, стало понятно на первой демонстрации ПО. В дальнейшем и предложение, которое сделал нам вендор по итогу экспресс-обследования, с точки зрение механизмов и сроков выполнения проекта, мы нашли для себя оптимальным», - сказала главный бухгалтер «Тинькофф Страхование» Юлия Литвинова.

Первым этапом специалисты ГК «Хомнет» установили ХОМНЕТ:XBRL на серверах заказчика и произвели настройку решения. Так как «Тинькофф страхование» ведет учет в ПО, имеющее не «1С-ную» платформу было принято решение следующим шагом развернуть витрины, выгрузить в них данные и настроить ХОМНЕТ:XBRL на сбор из этих витрин. Также в ходе проекта были выполнены настройка механизмов интеграции данных, тестирование настроек и прогон работоспособности системы на тестовых примерах, обучение пользователей работе в программе и консультации при подготовке надзорно-статистической отчетности в формате XBRL, согласно таксономии XBRL версии 3.1.

Последним этапом – при всесторонней консультационной поддержке специалистами ГК «Хомнет» сотрудников страховой компании, сдана отчетность за первое полугодие 2019 г., которая успешно прошла аудит ЦБ.

В результате построения полноценной системы подготовки отчетности в формате XBRL на базе модуля «ХОМНЕТ:XBRL» в «Тинькофф Страхование» автоматизированы такие функции, как работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv, Excel); валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных; формирование пакета отчетности, согласно таксономии ЦБ.

ГК «Хомнет» продолжает оказывать услуги поддержки «Тинькофф Страхование» по методологическим и техническим вопросам работы в программе, согласно договору информационно-технического сопровождения.