Avaya названа лидером в области унифицированных коммуникаций и совместной работы

Компания Avaya Holdings Corp. вошла в категорию лидеров среди поставщиков технологий для унифицированных коммуникаций и совместной работы по итогам исследования The Aragon Research Globe for Unified Communications and Collaboration, 2019.

Согласно отчету, подготовленному аналитической компанией Aragon Research, Avaya предлагает обширный ассортимент облачных сервисов, включая частные облака, которые используют API собственной платформы для унифицированных коммуникаций и совместной работы. Компания прикладывает максимум усилий для развития своих облачных сервисов, а все предлагаемые продукты и решения на базе видеосвязи можно использовать как в готовом виде, так и встраивать в уже имеющиеся системы и приложения, с которыми работают клиенты.

«На данный момент Avaya обладает широкой локальной инсталлированной базой, однако смещение фокуса компании в сторону облачных технологий открывает для нее новые отличные перспективы», — сказал Джим Ланди, CEO и ведущий аналитик Aragon Research.

Решение Avaya IX Workplace для унифицированных коммуникаций позволяет вывести производительность на новый уровень. Оно призвано объединить все инструменты для совместной работы — звонки, обмен сообщениями, видеосвязь — на одной удобной платформе. Также упрощенная система коммуникации снижает угрозы безопасности и позволяет сотрудникам работать эффективнее, избавляя от необходимости использовать в работе множество разрозненных приложений. В результате рабочим группам становится легче взаимодействовать между собой, что в свою очередь ведет к росту качества клиентского обслуживания, а значит, и лояльности потребителей. По желанию заказчика решение Avaya IX Workplace можно развернуть локально или в облаке — частном, публичном или гибридном (то есть совмещая локальную и облачную модели).

Aragon Research Globe — это инструмент оценки рынка, который графически отображает оценку компанией Aragon Research того или иного рынка и присутствующих на нем вендоров. Компания Aragon Research провела исследование 14 крупнейших компаний, которые специализируются на всевозможных технологиях для совместной работы и коммуникаций, и проанализировала результаты по трем направлениям: стратегия, производительность и охват. Вендоры, названные лидерами отрасли — это компании, у которых есть комплексные стратегии, соответствующие направленности отрасли и рыночному спросу, и которые эффективно реализуют эти стратегии.

В исследовании «Aragon Globe for Web and Video Conferencing» от января 2019 г. компания Avaya была названа новатором среди представителей рынка унифицированных коммуникаций, а в декабре 2018 года проект Avaya по внедрению искусственного интеллекта в процессы взаимодействия операторов контакт-центров с клиентами был удостоен награды 2018 Aragon Research Innovation Award.