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Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров пройдет в Санкт-Петербурге

ПО Софт Бизнес Кадры

24-25 августа в Санкт-Петербурге пройдет большой IT-фестиваль TechTrain 2019 для всех, кто любит IT-инженерию, технологии и разработку ПО.

Прошлый TechTrain собрал 2000 человек и 50 стендов на выставке, а в этот раз ожидается 100 компаний и сообществ и 4000 участников.

В программе фестиваля — доклады от тех, кто сделал мир IT таким, как мы его знаем сейчас:

  • Ричард Столлман — основатель движения свободного ПО и создатель лицензии GNU;
  • Джон Ромеро — сооснователь id Software, геймдизайнер, один из создателей Wolfenstein 3D, Doom, Quake и Red Faction.
  • Venkat Subramaniam — эксперт по методологиям разработки;
  • Григорий Бакунов aka bobuk — директор по распространению технологий «Яндекса», один из основателей подкаста Radio-T;
  • Андрей Бреслав — отец языка Kotlin;
  • Олег Бартунов — сооснователь и гендиректор Postgres Professional, один из трех ведущих российских разработчиков PostgreSQL;
  • Сергей Абдульманов — маркетинговый директор Мосигры;
  • Иван Ямщиков — научный сотрудник Института Макса Планка (Лейпциг, Германия) и AI-евангелист ABBYY;
  • Виталий Фридман — автор, соавтор и редактор всех Smashing Books. В настоящее время занимает позицию главного редактора Smashing Magazine в прекрасном городе Фрайбург, Германия;
  • Николай Рыжиков — CTO Health Samurai, активист Clojure и FProg-сообществ, член комитета по разработке стандарта FHIR.

Кроме докладов будет большая выставка со стендами компаний и сообществ: от стартапов до банковского энтерпрайза, от хардкорных железячников до модных JS-разработчиков.

TechTrain — это возможность увидеть срез современной IT-реальности, обменяться опытом с коллегами, «развиртуалиться» с теми, кто знаком вам по общению в сети, а также познакомиться и поговорить с мировыми экспертами, которых обычно можно встретить на топовых IT-конференциях с дорогими билетами.

Приходите посмотреть, чем живут другие, и рассказать о себе и своих проектах.

Подробности и билеты на сайте.

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