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«Цифра» представила ПО для сбора промышленных данных и запуска цифровых проектов

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«Цифра», разработчик решений для цифровизации промышленности, представила новый продукт – Zyfra Industrial Framework (ZIF) – ПО для обработки индустриальных данных реального времени.

ZIF – это ПО для сбора, хранения, визуализации и аналитики промышленных данных реального времени. Оно предназначено для создания единого «цифрового слоя» на предприятии, с которым могут работать все участники производственного процесса и ИТ-подразделения.

Продукт разработан на базе стека современных технологических решений в том числе с открытым исходным кодом. Отличается от аналогов встроенными компонентами для разработки решений на основе технологий машинного обучения и анализа данных и инструментами для создания быстрого прототипа прикладных ИИ-сервисов.

Доступ к достоверным производственным данным позволяет контролировать в режиме реального времени производственные процессы и быстро реализовывать проекты в области предиктивной аналитики, оптимизации потребления ресурсов, повышения эффективности использования оборудования, прогнозирования нештатных ситуаций.

«Реализуя промышленные ИИ-проекты, мы столкнулись с тем, что на многих промышленных предприятиях сложно получить доступ к единому массиву достоверной информации о технологических процессах. Это одна из основных причин длительного цикла инновационных промышленных проектов. Поэтому мы создали ZIF, который уже используется "Цифрой" и успешно решает производственные задачи наших клиентов. Мы ожидаем, что это решение будет востребовано как самостоятельное решение ИТ-подразделениями промышленных компаний и ИТ-интеграторами для реализации цифровых проектов», – сказал Юрий Крылов, технический директор компании «Цифра».

Технологической особенностью ZIF является отказоустойчивость на уровне системы в целом и ее компонентов, а также наличие инфраструктуры для обеспечения информационной безопасности создаваемых на ее базе прикладных цифровых решений. Это кроссплатформенное решение, которое может быть развернуто локально и в частном облаке предприятия.

Продукт позволяет сократить на треть трудозатраты на решение внутренних задач: создание технологических калькуляторов, использование цифровой модели предприятия для построения бизнес-графики и отчетности, адаптация бизнес-процессов под нужды конкретных подразделений. Упрощает модернизацию существующих локальных информационных систем. Обеспечивает прозрачность технологических процессов.

Согласно исследованию, проведенному компанией «Цифра», которое оценивает готовность российских предприятий к цифровизации, менее 20% промышленных предприятий имеют системы по сбору данных. При этом более 60% опрошенных заводов планируют ее внедрить в ближайшие три года. В России более 1,5 тыс. предприятий нуждаются в сборе данных, на рынках Европы и Азии – это количество выше в два раза.

Использование ZIF, например, в машиностроении, позволяет повысить эффективность коммуникаций производственных подразделений и производительность работы персонала не менее чем на 10%, а выработку продукции более чем на 12%, отмечают в «Цифре».

В нефтепереработке, по данным компании-разработчика, позволяет контролировать загазованность и в случае возникновения нештатной ситуации сократить время реагирования в среднем на 25%, а также понять причины возникновения сбоя.

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