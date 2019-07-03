Ofd.ru и «Модулькасса» представили комплект для предпринимателей

Оператор фискальных данных Ofd.ru совместно с компанией «Модулькасса» представил комплект, который поможет предпринимателям сразу приобрести все необходимое для соответствия 54-ФЗ и быстро приступить к работе – при покупке кассовой техники у партнеров «Модулькассы» и Ofd.ru клиент получает возможность подключиться к ОФД на 15 месяцев.

В акции участвуют все кассы, представленные на сайте «Модулькассы» – «Модулькасса», «Модулькасса с эквайрингом» и «Модулькасса стационарная». ККТ разработаны специально под нужды малого бизнеса и ИП, которые с 1 июля 2019 г. должны применять онлайн-кассы, и подходят для использования в любой сфере – розничной торговли, общепита, транспортных и курьерских услуг. Мобильные онлайн-кассы оборудованы встроенным сканером двумерных штрихкодов (необходим для продажи маркированной продукции – например, табачных изделий) и поддерживают автоматическую генерацию ценников. Малые габариты и мощные аккумуляторы делают их удобными для сотрудников, работающих вне торговой точки или офиса. Стационарная касса интегрирована с системами учета и отлично подходит для розничной торговли и сферы услуг. В нее встроен принтер чеков, но возможно и подключение дополнительного оборудования – дисплея покупателя, сканера штрихкодов или монитора. Всем клиентам «Модулькассы» предоставляется круглосуточная техническая поддержка – получить консультацию можно по телефону, в онлайн-чате или по почте.

В комплекте с кассой идет скретч-карта Ofd.ru. Активировать услугу ОФД и поставить ККТ на учет в ФНС в режиме онлайн, сэкономив время на визите в налоговый орган, можно в «режиме одного окна» в личном кабинете клиента Ofd.ru (ЛКК). ЛКК готов к работе с маркированными товарами (для этого в нем создан отдельный раздел), а также предоставляет возможности для аналитики – в нем можно видеть любую статистику по продажам и переданным в ФНС чекам, формировать отчеты, контролировать работу касс и кассиров (время открытия смены, оборот по каждому сотруднику, почасовая отчетность). Также можно создавать заявки в ФНС о регистрации/перерегистрации касс, заказывать у партнеров Ofd.ru услуги по обслуживанию кассового оборудования, подключать сервисы Ofd.ru, перейти на систему электронного документооборота «ЭДО.поток» и другое.