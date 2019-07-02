Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены

Nvidia представила новую линейку игровых GPU: GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER, которые обеспечивают лучшую в классе игровую производительность и трассировку лучей в реальном времени для существующих игр и проектов завтрашнего дня.

Линейка GeForce RTX SUPER, на оптимизацию архитектуры и техпроцесса которой ушел почти год, обладает самой высокой игровой производительностью и максимальной энергоэффективностью по сравнению со всеми остальными GPU в своем классе. Новая линейка также предлагает бескомпромиссное сочетание производительности и передовых возможностей.

«Экосистема развития трассировки лучей в реальном времени огромна – десятки миллионов GPU, поддержка индустриальных API, лучших игровых движков и звездных игровых франшиз, - сказал Джефф Фишер (Jeff Fisher), старший вице-президент по развитию ПК-бизнеса в Nvidia. – Новая линейка SUPER обладает еще более высокой производительностью для требовательных геймеров и гарантирует их готовность к новой волне игровых блокбастеров с трассировкой лучей в реальном времени».

Трассировка лучей – это передовая графическая технология, которая применялась в кинематографе для создания ультрареалистичных визуальных эффектов. Только GPU серии GeForce RTX обладают гибридной архитектурой с поддержкой передового шейдинга, программируемой трассировки лучей и ядрами для вычислений, что дает возможность запускать игры с трассировкой лучей в реальном времени. Трассировка лучей поддерживается в стандартных в индустрии API, включая Microsoft DirectX Raytracing (DXR) и Vulkan, а также в игровых движках, которые разработчики используют для создания игр, включая Unreal Engine, Unity, Frostbite, id Tech, Northlight, 4A Engine и другие.

На прошедших недавно выставках Computex и Е3 многие разработчики заявили об использовании трассировки лучей для создания графики в новых играх. Call of Duty: Modern Warfare, Control, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Sword and Fairy 7, Watch Dogs: Legion и Wolfenstein: Youngblood вошли в пул ключевых игр с поддержкой трассировки. Трассировка уже работает в таких играх, как Battlefield V, Metro Exodus Quake II RTX, Shadow of the Tomb Raider и Stay in the Light (ранний доступ).

Новая серия GPU SUPER дополняет уже существующие GPU GeForce RTX 2060 (первый шаг к RTX-производительности) и GeForce RTX 2080 Ti (лучший игровой GPU в мире).

Рекомендованные розничные цены на GeForce RTX 2060 SUPER GPU в России - 32 990 рублей, GeForce RTX 2070 SUPER GPU - 39 990 рублей, GeForce RTX 2080 SUPER GPU –- 56 990 рублей.