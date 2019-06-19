«Мегафон», Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE

«Мегафон» при содействии компаний Qualcomm Technologies Inc. (дочерняя компания Qualcomm Incorporated) и Nokia впервые в России зафиксировали скорость 1,6 Гбит/с на смартфоне.

Демонстрация невиданных ранее в России скоростей состоялась в офисе лидера цифровых возможностей компании «Мегафон». Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: «Мегафон», Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с.

1,6 Гбит/с — это новый рекорд в сети «Мегафон» на пользовательском оборудовании. В 2017 г. «Мегафон» первым в России запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE и добился скорости 979 Мбит/с на смартфоне. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию инфраструктуры сегодня удалось улучшить эти показатели, и только клиенты «Мегафона» могут воспользоваться столь высокими скоростями. На скорости 1,6 Гбит/с можно скачивать видео в формате Full HD за секунды.

Гигабитное LTE-соединение (Gigabit LTE) — это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает его полезным для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует смартфоны, поддерживающие Gigabit LTE. Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освобождая сетевые ресурсы для других пользователей.

Для достижения рекорда использовалось оборудование базовой станции Nokia на базе нового поколения системного модуля AirScale в конфигурации частотного спектра «Мегафона»: LTE 2600 2х20 МГц (MIMO 4x4) + LTE 1800 1х20 МГц (MIMO 4x4) + LTE 2100 1х15 МГц (MIMO 4x4) + LTE 1800 1х10 МГц (MIMO 4x4) — и тестовое мобильное устройство в форм-факторе смартфона на платформе Qualcomm Snapdragon с LTE-модемом Snapdragon X24, интегрированным радиочастотным приемо-передатчиком и радио модулями входных каскадов, обеспечивающими в данном случае поддержку агрегации 5 несущих компонентов и 20 потоков.