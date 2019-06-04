Huawei представил новую версию ноутбука MateBook 13 в России. Цена

Huawei объявил о запуске новой модификации ноутбука MateBook 13, получившей встроенный накопитель удвоенного объема 512 ГБ и дискретную видеокарту NVidia MX150 с 2 ГБ оперативной памяти.

Сегодня все больше пользователей предпочитают ультратонкие и легкие ноутбуки. При всей своей привлекательности эти модели зачастую не обладают достаточными ресурсами для игр. Чтобы удовлетворить запросы аудитории, нуждающейся в большем объеме хранилища и повышенной графической производительности, компания Huawei представила обновленную модель ноутбука MateBook 13.

Как и предыдущая модель, новый MateBook 13 построен на базе процессора Intel Core i5-8265U восьмого поколения, но вместо интегрированной графики Intel получил дискретную видеокарту Nvidia Geforce MX150 с 2 ГБ оперативной памяти, а также твердотельный накопитель PCI-e емкостью 512 ГБ. Объем ОЗУ — 8 ГБ (LPDDR3 2133 МГц).

Ноутбук оснащен литиево-полимерной батареей с номинальной емкостью 41,7 Вт‧ч (3660 мА‧ч при напряжении 11,4 В). Батарея обеспечивает 10,3 ч непрерывной работы без подзарядки в режиме просмотра видео, 9,1 ч при работе с офисными программами, 7,3 ч при просмотре веб-страниц (данные получены при тестировании в лаборатории Huawei).

Новая модификация Huawei MateBook 13

Как и модель предыдущего поколения, новое устройство оснащено IPS дисплеем с диагональю 13 дюймов и разрешением 2160x1440 пикселей. Матрица с плотностью точек 200 PPI имеет широкие углы обзора 178° и воспроизводит 100% палитры sRGB при яркости 350 нит и максимальной контрастности 1000:1. Версия с сенсорным экраном имеет защитное стекло Corning Gorilla.

Габариты новой модели остались прежними: 286x211 мм при толщине 14,9 мм и весе около 1,3 кг. Новинка доступна в цветах розовое золото, космический серый и мистический серебристый.

Ультратонкий ноутбук Huawei с игровым потенциалом

Обновленный MateBook 13 появится в продаже 6 июня 2019 г. по рекомендованной розничной цене 76,99 тыс. руб. в космическом сером цвете и будет доступен в официальном интернет-магазине и магазинах-партнерах компании.