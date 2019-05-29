TrueConf обеспечил аэропорт Стамбула видеокиосками для пассажиров. Видео

TrueConf объявила о том, что международный аэропорт Стамбула развернул систему цифрового обслуживания пассажиров, созданную на основе технологий TrueConf SDK. На территории аэропорта разместили сеть интерактивных видеокиосков, которые позволят посетителям получать все необходимые консультации с помощью высококачественной видеосвязи из любой точки аэропорта.

Новый аэропорт Стамбула — крупнейший международный транспортный хаб, который официально открылся в апреле 2019 и рассчитан на обслуживание более 200 миллионов пассажиров по 350 различным направлениям ежегодно.

Территория аэропорта охватывает более 76 миллионов квадратных метров, что вместе с постоянно растущим пассажиропотоком требовало внедрения цифровых технологий, которые позволили бы вывести обслуживание клиентов на новый уровень, а также сократить расходы на персонал.

Руководство аэропорта приняло решение обеспечить своих посетителей возможностью быстро связываться с сотрудниками из любой точки аэропорта, чтобы оперативно решать возникающие вопросы: узнавать расписание рейсов, прокладывать удобный маршрут, приобретать билеты и пр.

Специалисты аэропорта создали инновационную систему удаленного обслуживания пассажиров, развернув на территории аэропорта сеть специальных видеокиосков. В качестве аппаратного комплекса были использованы интерактивные киоски Cizgi, ведущего турецкого производителя киосков и подобных устройств. С помощью библиотеки TrueConf SDK для Windows сотрудники аэропорта интегрировали в киоски высококачественную видеосвязь, которая служит для общения между специалистами и посетителями аэропорта.

Простой интерфейс позволяет пассажирам в один клик совершать видеозвонки в службу помощи аэропорта. Решение TrueConf автоматически формирует очередь звонков и мгновенно подключает свободного оператора по видеосвязи в FullHD. При этом все сеансы записываются для анализа и повышения качества обслуживания клиентов аэропорта.

Благодаря встроенной функции демонстрации контента операторы аэропорта Стамбула могут быстро предоставить пассажирам всю необходимую помощь: для посетителей на экран выводится расписание полетов, карта аэропорта и прочая справочная информация.

Система цифрового обслуживания на базе видеокиосков с технологией TrueConf позволяет пассажирам быстрее находить путь до нужного гейта, а также получать консультации о сервисах и услугах новой воздушной гавани «лицом к лицу» с представителями аэропорта без очередей.

«Технологии TrueConf позволили легко и оперативно интегрировать возможности видеосвязи в интерактивные киоски, — сказал Мехмет Берк, коммерческий директор компании Cizgi, производителя интерактивных киосков. — Благодаря этому над удалось построить современную и защищенную систему дистанционного обслуживания для пассажиров нового аэропорта Стамбула».

«Мы гордимся, что наши технологии позволили автоматизировать обслуживание пассажиров крупнейшего аэропорта в мире, — отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — ВКС решает распространенные проблемы взаимодействия с клиентами, улучшает качество обслуживания и повышает уровень предоставляемых услуг».