Клиника «Инмед» внедрила технологии распознавания Smart IDReader в информационную систему на базе «1С:медицина. Больница»

ИТ-специалисты лечебно-диагностической клиники «Инмед» (Пенза) выполнили интеграцию библиотеки распознавания Smart IDReader, разработанную компанией Smart Engines, в систему автоматизации деятельности медицинских организаций «1С:медицина. Больница». В проекте для ускорения процедуры регистрации пациентов используется распознавание данных паспорта РФ.

Теперь для открытия истории пациента достаточно отсканировать его паспорт, вызвав специальный диалог сканирования в АРМ «1С:медицина. Больница». Полученный скан паспорта распознается с помощью Smart IDReader, а извлеченные данные передаются в медицинскую информационную систему. Далее, в зависимости от того обращался ли ранее пациент в клинику «Инмед»или нет, оператор может оформить новую историю или использовать уже имеющуюся в базе информацию о пациенте.

Особенность данного проекта по внедрению заключается в том, что операторы работают в «1С:медицина. Больница» в терминальном режиме доступа к серверу. Для сканирования документов применяются обычные планшетные сканеры, изображения с которых поступают на обработку на сервер с установленной технологией Smart IDReader. Время распознавания паспорта РФ, без учета времени сканирования, по данным Smart Engines, не превышает одной секунды.

По мнению представителей Smart Engines, использование технологии распознавания Smart IDReader при регистрации позволит повысить уровень сервиса для пациентов, обеспечить комфорт при общении пациента и оператора и свести к минимуму информацию о персональных данных пациента, проговариваемую вслух. Внедрение также позволит снизить нагрузку на операторов и сократить количество ошибок при регистрации пациентов, что необходимо для ведения правильного документооборота, считают в компании.

В настоящее время в клинике «Инмед» идет процесс внедрения и доработки технологии переноса данных в «1С».