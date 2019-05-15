Prisma запустила систему самообслуживания в российских магазинах

Сеть финских супермаркетов Prisma запустила систему самообслуживания в четырех магазинах в Санкт-Петербурге. Решение помогло увеличить пропускную способность, ускорить обслуживание покупателей и сократить очереди. Сегодня, по данным ритейлера, этот формат обслуживания на кассе выбирает более 30% покупателей Prisma.

Впервые Prisma запустила систему самообслуживания в 2018 г. — в новом минимаркете на Владимирской площади. Он круглосуточный: кассы самообслуживания работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и принимают любые формы оплаты. Оценив эффективность решения, компания начала внедрять его в других магазинах сети. За год решение заработало еще в трех торговых точках Prisma: в ТРК «Европолис», «Лиговъ» и «Международный».

Система самообслуживания разгружает кассовую зону, увеличивает проходимость магазинов и сокращает очереди. Она помогает решить проблему нехватки персонала: вместо четырех–пяти кассиров достаточно одного–двух сотрудников на кассовой линии даже при круглосуточной работе.

Концепцию самообслуживания для Prisma разрабатывает и внедряет компания CSI. Специалисты изучают особенности каждого магазина: местонахождение, формат, планировку, путь покупателя, покупательскую активность, потребности и бизнес-цели. И на основании этого проектируют острова самообслуживания, определяют необходимое количество касс и устанавливают выбранное клиентом оборудование. Prisma использует кассы самообслуживания шведской компании ITAB с отказоустойчивыми модулями приема наличных японской компании Glory. Программа Set Retail SCO, разработанная CSI для касс самообслуживания, управляет всеми устройствами на острове, контролирует актуальность цен и взаимодействует с покупателем, помогая ему на каждом шаге.

Специалисты CSI внедряют систему самообслуживания в операционную деятельность магазина и помогают установить ключевые показатели эффективности. После запуска в течение двух месяцев они еженедельно контролируют работу острова и дают обратную связь, чтобы помочь каждому магазину достичь целевых показателей пропускной способности и качества обслуживания.

«Мы хотели предложить покупателям магазины шаговой доступности с принципиально новым уровнем сервиса. Когда мы совместно с CSI запустили систему самообслуживания в четырех супермаркетах, то планировали посмотреть, насколько формат будет востребован клиентами и удобен для персонала. В проекте не обошлось без сложностей, но мы достаточно быстро вышли на плановые показатели пропускной способности, скорости и качества работы, — сказала заместитель генерального директора сети финских супермаркетов Prisma Марита Коскинен. – В данный момент кассами самообслуживания успешно пользуется уже больше трети покупателей Prisma, поэтому мы намерены продолжить внедрение сервиса. Следующим супермаркетом с кассами самообслуживания станет Prisma в универмаге Au Pont Rouge, открытие которого состоится летом 2019 г.».

«У нас большой опыт создания систем самообслуживания для разных компаний. Мы отлично сработались с командой Prisma: быстрая реакция, готовность следовать нашим рекомендациям, слаженность действий — все это позволило достичь желаемого результата. На этапе эксплуатации хорошо себя показали кассы самообслуживания ITAB с модулями приема наличных Glory — у покупателей нет проблем при оплате, купюры и монеты не застревают, нет замятий», — отметил руководитель направления самообслуживания CSI Игорь Чечулин.

Специалисты компании CSI продолжают тиражирование системы самообслуживания на другие магазины сети и обслуживают уже работающие решения.