«Ситилинк» открыл второй контакт-центр в Оренбурге

Электронный дискаунтер «Ситилинк» объявил об открытии второго полнофункционального контакт-центра. Новой площадкой клиентской службы компании стал Оренбург. Специалисты центра будут обслуживать b2b- и b2c-клиентов вне зависимости от региона обращения.

В новом контакт-центре будет использоваться омниканальная платформа Genesys Pureengage. Как утверждают в компании, данное решение позволяет принимать и обслуживать свыше 20 тыс. звонков в день, поддержать работу более 1 тыс. операторов, обеспечивать бесперебойную деятельность при различных внештатных ситуациях, например, при отключении энергоснабжения.

Пользователь может обратиться в контакт-центр по телефону, почте, через соцсети. В будущем к этим каналам добавятся чат, мессенджеры и т.д. «Ситилинк» перешел на платформу Genesys в конце 2018 г. – система была успешно установлена, протестирована и внедрена в контакт-центре компании в Волгограде.

На данный момент персонал центра в Оренбурге насчитывает 25 специалистов, к концу года планируется увеличить их количество до 180 человек. В штат вошли консультанты по обслуживанию клиентских запросов; эксперты и инженеры, помогающие с решением технических задач; а также сотрудники подразделений «Онлайн коммуникации», отвечающих за обработку обращений из социальных сетей и форумов, и «Телемаркетинг» – поддержка дистанционных продаж продуктов и услуг «Ситилинк».

Общая численность сотрудников колл-центров компании в апреле 2019 г. составит 450 человек, к концу года – более 600 сотрудников, в дальнейшем также планируется расширение.

«Объемы продаж и число обращений в компанию постоянно увеличиваются. В 2019 г. рост посещаемости интернет-магазина "Ситилинк" составил 53%. В дни проведения специальных акций количество звонков в контакт-центр повышается не менее чем на 80%. Открытие второй площадки и расширение штата специалистов позволит нам эффективнее взаимодействовать с клиентами, повысить оперативность работы и сократить время ожидания ответа оператора. Следующим этапом развития клиентской службы компании станет предоставление аутсорсинговых услуг бизнес-заказчикам», – отметил Александр Варго, руководитель контакт-центра, «Ситилинк».