Zabbix открыла представительство в России

В Москве состоялось открытие представительства компании Zabbix в России. В мероприятии приняли участие более 300 специалистов и менеджеров в сфере ИТ, разработчиков программного обеспечения, инженеров ведущих российских компаний.

В рамках мероприятия гости имели возможность увидеть, какие результаты может принести интеграция программы мониторинга.

Вступительным словом открыл мероприятие Алексей Владышев, основатель Zabbix, который рассказал о компании, направлениях ее работы, истории развития и о том, что ее характеризует сегодня: «Нам удалось найти хороший баланс между свободным продуктом, которым мы делимся, и устойчивым ростом бизнеса. На энтузиазме можно начинать, но если мы хотим создавать продукт на профессиональном уровне, который соответствует высоким стандартам качества, то бизнес составляющая важна. Я рад, что мы наконец пришли в Россию и сможем ближе работать с нашими партнерами и что компаниям из России будет проще работать с нами, мы сделали правильный шаг - и это начало большого пути».

Игорь Шарыгин, начальник управления разработки и сопровождения систем процессингового центра «Альфа-Банка», отметил: «Сейчас мы активно начинаем мониторить и финансовые показатели, 300 авторизаций в секунду (нагрузка в пиковые часы) - это большие деньги, поэтому помимо доступности наших систем, мы смотрим финансовые показатели. В планах увеличить количество метрик и покрыть 99% инфраструктур».

Следующими выступили представители Сбербанка, Андрей Коваленко, управляющий директор департамента пользовательских решений (SberUser) Сбербанка, и Алексей Евтушенко, генеральный директор «Сбербанк-Сервис».

«Сбербанк - это огромная инфраструктура с отделениями по всей стране. Компания старая и количество инсталлированного оборудования огромно, к сожалению, все оно многих вендоров и разновозрастное, минус в том, что давать единое качество на всей территории сложно. Чтобы добиться этого качества, нужен мониторинг. Исторически в Сбербанке использовалось много систем, но, когда начался процесс централизации, проблема выбора единой системы встала в полный рост. Среди критериев, которые ставил перед собой банк: масштабируемость, соотношение цена — качество, высокая производительность, корреляция событий. Критично важно было получить возможность мониторить всю разнородную инфраструктуру. И выбор остановился на платформе Zabbix. Потому что платформа открытая, есть возможность ее дорабатывать и быстро адаптировать.

Мониторингом в компании QIWI занимается команда из 4 человек, и они справляются с работой, по словам Николая Самосвата, менеджера ИТ-проектов QIWI: «Сейчас время обнаружения сократилось с 15 минут до 3-5 минут, время диагностики теперь составляет 10 минут вместо 40»

Применение решений Zabbix нашли в «Ноябрьскнефтегазсвязь», об этом рассказал Антон Петров, начальник отдела реагирования на инциденты и мониторинга сети: «В связи с большим количеством объектов наблюдения, были поставлены задачи по сокращению времени реагирования на аварийные события дежурной смены, сокращению длительности простоя сервисов для заказчиков и увеличению скорости взаимодействия технической поддержки с операторами связи».