Tele2 заускает сеть в тоннелях Московского метро

Tele2, российский оператор мобильной связи, начал запускать сеть в тоннелях Московского метрополитена. Первой веткой, в тоннелях которой уже доступен сигнал сотовой связи Tele2, стала Арбатско-Покровская линия.

На этой неделе абоненты Tele2 могут находиться в зоне доступа в перегонах между станциями «Смоленская» и «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и пользоваться сетью LTE. Во втором квартале 2019 г. связь будет доступна на всем протяжении синей ветки. Работы по установке оборудования ведутся одновременно на всех участках Арбатско-Покровской линии. В ее тоннелях прокладывается фидерный кабель, который излучает сигнал по всей длине и обеспечивает беспрерывную связь.

Второй веткой, в перегонах которой появится сигнал Tele2, станет Сокольническая линия. На красной ветке будет доступна связь 3G и 4G. Технические специалисты уже приступили к монтажу оборудования. Tele2 также рассматривает вопрос подключения к сети тоннелей Кольцевой линии.

В 2018 г. Tele2 успешно реализовал несколько проектов совместно с Московским метрополитеном. Так, Tele2 покрыл сетью LTE все станции столичной подземки. Компания обеспечила стопроцентное indoor-покрытие сети 4G на всех станциях метро, включая сопутствующую инфраструктуру. Инвестиции в проект составили 800 млн руб.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «Транспортная система города – ключевой приоритет в техническом развитии Tele2. Миллионы наших абонентов ежедневно спускаются в подземку, и, конечно же, им важно всегда оставаться на связи. К 2021 г. мы планируем обеспечить качественной связью все тоннели столичного метрополитена, включая строящиеся участки и станции. Стоимость всех работ в перегонах сравнима с объемом финансирования строительства сети на станциях. Инвестируя в развитие сети в тоннелях, мы прежде всего думаем об удобстве наших клиентов и укреплении лояльности к бренду Tele2. Мы обеспечиваем абоненту бесшовный клиентский опыт – переходя с платформы в вагон, он продолжит пользоваться интернетом с таким же комфортом, без необходимости подключаться к Wi-Fi».

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