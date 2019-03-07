Xiaomi начинает российские продажи доступного смартфона Redmi Go. Цена

Xiaomi запустила в России свой первый смартфон, созданный в рамках программы Android Go. Смартфон получил 5-дюймовый HD-дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 425 и аккумулятор емкостью 3000 мАч.

На задней панели смартфона находится 8-мегапиксельная основная камера с LED-вспышкой. На передней панели Redmi Go расположена 5-мегапиксельная камера для селфи. Новое устройство поставляется с двумя слотами для SIM-карт и имеет отдельный слот для карт памяти microSD объемом до 128 ГБ.

В России продажи Redmi Go стартуют с 7 марта 2019 года, смартфон будет доступен в синем и черном цветах.

Цена модели с 1 ГБ + 8 ГБ составит 5550 рублей, версия 1 ГБ + 16 ГБ будет доступна по цене 6190 рублей.

Приобрести Redmi Go можно уже сейчас в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети Авторизованных магазинов Mi Store, а также в электронном дискаунтере «Ситилинк». Вскоре смартфон также будет доступен у других розничных партнеров.

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