Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов
Mubitek, турецкий эксперт в сфере проектирования технологической оснастки, будет развивать свою САПР штампов ÇİZEN с помощью инструментов разработки C3D Toolkit, разработанных российской компанией C3D Labs (дочерняя компания «Аскон»).
Компания лицензировала весь набор инструментов C3D Toolkit, включая геометрическое ядро C3D Modeler, параметрический решатель C3D Solver, движок визуализации C3D Vision и модуль обмена данными C3D Converter.
Компоненты от C3D Labs замещают свободно распространяемое геометрическое ядро Open CASCADE и решатель Siemens PLM Software D-Cubed, которые Mubitek использовал ранее.
Компания Mubitek имеет многолетний опыт заказного проектирования штампов, с учетом которого и создается ÇİZEN. В системе предусмотрены параметрическое 3D-моделирование, библиотека стандартных изделий, специализированные CAD-модули, импорт-экспорт данных в форматах IGES, STP, STL. Геометрическое ядро C3D Modeler и другие компоненты C3D Toolkit привносят ключевую 3D-функциональность в модуль твердотельного моделирования ÇİZEN.
«3D-компоненты, которые мы использовали раньше, были выбраны практически "вслепую", – сказал Мустафа Бинташ, генеральный директор Mubitek. На этот раз мы провели оценку нескольких ядер, протестировали их на соответствие нашим требованиям, в частности по 3D-визуализации. C3D Toolkit удовлетворил нас по нужным параметрам».
«Мы особенно признательны компании Mubitek за обратную связь по модулю визуализации C3D Vision, самому молодому и быстро развивающемуся нашему компоненту, – отметил Олег Зыков, директор C3D Labs. В C3D Vision 2019, вышедшем в декабре 2018 г., уже появилась функциональность, которую запрашивали разработчики Mubitek. Их высокий профессионализм позволил очень быстро внедрить компоненты C3D в проект ÇİZEN».