Контакт-центр Mango Office получил крупное обновление

«Манго Телеком» представил первое в 2019 году крупное обновление функционала облачного контакт-центра Mango Office, которое расширяет возможности этой платформы по автоматизации контроля над качеством клиентского сервиса.

Апдейт объединяет несколько новых функций, которые помогают руководителю контакт-центра держать руку на пульсе работы операторов. Например, система автоматически уведомит о зафиксированном на линии телефонном разговоре с клиентом длительностью сверх установленного времени, отсутствии в определенный срок ответа на обращение в чате, затянувшейся переписке в социальной сети и других похожих событиях. Это дает возможность получить сигнал и вовремя обратить внимание на проблемное обращение, исключив возможную ошибку в работе с клиентом.

Такие факторы, как отзывчивость служб поддержки и консультирования, скорость реакции на обращения и одинаково высокое качество коммуникаций вне зависимости от предпочтительного для клиента канала связи, оказывают значительное влияние на восприятие потребителем.

В основе разработки решений «Манго Телеком» лежит изучение реальных бизнес-практик. Оператор предоставляет профессиональные коммуникационные инструменты предприятиям всех основных отраслей и имеет возможность тесно сотрудничать с представителями разных сфер — от торговли и строительства до финансовых и медицинских услуг. Поэтому «Манго Телеком» доступна экспертиза, позволяющая планировать развитие продуктов и сервисов, опираясь на актуальные потребности компаний.

Новый контакт-центр Mango Office был представлен в ноябре прошлого года. Это платформа предлагает омниканальность, расширенный набор коммуникационных инструментов и технологий, а также функции отслеживания в режиме реального времени более 50 показателей эффективности, исполнения задач и качества работы операторов.