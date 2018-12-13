Tele2 и Microsoft развивают проект «Дождевой Wi-Fi» в Санкт-Петербурге

Оператор мобильной связи Tele2 продолжает развивать проект генератора 4G-интернета из энергии дождя, разработанный агентством Geometry. Официальным партнером проекта «Дождевой Wi-Fi» стала компания Microsoft. Это сотрудничество позволило усовершенствовать устройство, предоставляющее бесплатный интернет жителям и гостям Санкт-Петербурга, с помощью облачных технологий и интернета вещей.

В 2017 г. Tele2 установил в Санкт-Петербурге первый 4G-генератор, который преобразует дождевой поток в сигнал Wi-Fi. Прибор работает на основе гидроэлектрогенератора, встроенного в водосточную трубу. Дождевая вода стекает по ней и вращает турбину. Миниатюрные электрогенераторы преобразуют кинетическую энергию в электричество, 4G-роутер заряжается и раздает бесплатный Wi-Fi. Это позволяет пользователям слушать музыку, читать книги, смотреть фильмы и вести онлайн-трансляции в тех местах, где нет стабильного интернет-соединения. По результатам пилотного проекта, более 40% опрошенных отметили позитивное влияние инициативы на городскую среду и выразили желание, чтобы таких устройств становилось больше.

Благодаря партнерству с Microsoft, на дождевых 4G-генераторах теперь установлены специальные датчики интернета вещей, которые с минимальным энергопотреблением собирают информацию о параметрах работы прибора и передают ее для аналитики в облако Microsoft Azure. Платформа дает возможность получать данные с устройства из любой географической точки, даже если роутер не работает, а дождь идет. Это позволит обеспечивать безотказную работу устройства и его своевременное обслуживание – что особенно актуально в период холодов.

С помощью облачной аналитики Microsoft Tele2 получает информацию о количестве и динамике подключений, статистике повторных подключений, отслеживает среднюю продолжительность сеанса, а также может делиться этими данными с пользователями. Помимо этого, облако Microsoft также позволит обеспечить подключение сервисов других заинтересованных компаний, добавление к платформе новых локаций и оперативное реагирование на изменение ее показателей.