Банк Русский Стандарт: онлайн-покупки в 2018 г. продемонстрировали взрывной рост

Банк Русский Стандарт изучил динамику роста интернет-эквайринга на базе своей сети. Обороты онлайн-покупок в 2018 г. выросли на 47% по сравнению с 2017 г.

До этого всплеск интереса к онлайн-торговле пришелся на 2014 г. – он составил 127,1% по сравнению с 9 месяцами 2013 г. В последующие годы рост в этом сегменте был не такой сильный – в 2015 г. 48,3%, в 2016 г. – 39,5%.

По данным исследования Банка Русский Стандарт, на долю интернет-эквайринга в общем объеме торгового (наземного) эквайринга в 2016 г. приходилось 5,5%, в 2017 г. – 8,5%, в 2018 г. – 13,5%.

«Драйвером роста интернет- и мобильного эквайринга в 2018 г. стало подключение компаний из сегмента малого и среднего бизнеса после принятия 54-ФЗ. Онлайн-магазинам теперь требуется дополнительное оборудование, так как в соответствии с законом у них появилось обязательство по отправке клиенту фискальных чеков для подтверждения операции», – отметила директор департамента эквайринга Банка Русский Стандарт Инна Емельянова.

Кроме того, в борьбу за клиента вступает и мобильный эквайринг, который актуален как для малого и среднего бизнеса, так и представителей-курьеров торговых сетей. Например, на рынке появилось новое оборудование mCassa – это мобильная POS-система, созданная на базе Android, которая работает по принципу «Всё в одном». Система mCassa обеспечивает прием платежей в торговой точке или у курьера, включая в себя весь необходимый функционал для проведения как наличных, так и безналичных операций.

По данным эквайринговой сети банка, с начала года количество онлайн покупок выросло на 25% (по сравнению с началом 2018 г.), а обороты выросли на 47%. Быстрее всего рынок растет в крупных городах: Москва – на 26% по количеству покупок в онлайне, Санкт-Петербург – на 25%, соответственно, медленнее всего обороты набирает e-comm в Ростове-на-Дону, но и здесь результат достойный – 12% роста в нынешнем году.

Говоря про рост среднего чека в интернет-эквайринге – можно отметить, что значительно прибавил сегмент «такси»: рост на 41% от 302 руб. в 2017 г. до 424 руб. в 2018 г. А, например, в таком популярном направлении как оплата онлайн билетов в кино – средний чек снизился на 8% с 759 руб. в 2017 г. до 710 руб. в 2018 г.