ПФР и Х5 разработают цифровую социальную карту для пенсионеров

X5 Retail Group и Пенсионный фонд Российской Федерации объявили о начале сотрудничества в области разработки и внедрения технологии, которая позволит пенсионерам и лицам предпенсионного возраста получать скидки в магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

В 2019 году на базе мобильного приложения ПФР с использованием информационных систем Х5 планируется запуск пилотного проекта – цифровой социальной карты, содержащей информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. Считывание кода с экрана смартфона позволит определять право пенсионера или человека предпенсионного возраста на льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые государством и коммерческими организациями.

Х5 планирует внедрить технологию сканирования этого QR-кода для предоставления скидок на товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах своих сетей в следующем году.

X5, как социально-ответственный бизнес, уже несколько лет предоставляет скидки покупателям старшего возраста. В «Пятёрочке» в первой половине дня пенсионерам предоставляется скидка 5 %, а по понедельникам – 10 %. Супермаркеты «Перекрёсток» предлагают скидку 10 % с 9.00 до 13.00 в будние дни, а гипермаркеты «Карусель» предоставляют скидку 5 % с момента открытия магазина до 13.00. С начала 2018 года покупатели старшего возраста совершили покупки в магазинах Х5 более 406 млн раз. Общая сумма скидки для пенсионеров в магазинах Х5 составила 9,9 млрд рублей.