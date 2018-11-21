«Ланит» открыл Центр инноваций и представил новые продукты

«Ланит» представил Центр инноваций, в котором сосредоточены все компетенции, продукты и решения группы компаний в области цифровой трансформации. Возглавил центр топ-менеджер «Ланит» Александр Родионов.

В течение года проектная команда «Ланит» по работе с инновациями исследовала внутренний инновационный потенциал и запрос на инновации, совместно с топ-менеджерами компании определяла приоритеты инновационной деятельности, разрабатывала модель работы Центра инноваций. Также были выявлены перспективные бизнес-идеи, развитие которых может привести к созданию новых конкурентоспособных продуктов.

Центр инноваций «Ланит» планирует активно сотрудничать со всей экосистемой инноваций – и с большими компаниями, и со стартапами, и с инфраструктурными партнерами, потому что планирует занять недостающую роль интегратора инноваций между крупными организациями и стартапами, предлагая как собственные, так и рыночные решения, обогащая их собственным опытом и экспертизой, при этом сохраняя присущую стартапам гибкость в форматах сотрудничества и скорость в реализации проектов. Таким образом, Центр инноваций «Ланит» создает единую точку синергии внутренних возможностей для крупных компаний и государственных организаций, заинтересованных в цифровой трансформации и ищущих неординарные решения, продукты и бизнес-модели, которые теперь сможет им предложить группа компаний «Ланит».

Филипп Генс, президент группы компаний «Ланит», отметил: «Уникальный опыт, который получают наши специалисты, реализуя сложнейшие комплексные проекты, наши лучшие практики мы стремимся в дальнейшем использовать, доводить до продуктовой стадии. Внутренние решения «Ланит» могут быть полезны в самых разных отраслях. Бизнес группы компаний диверсифицирован, у нас много разных направлений. Чтобы оптимизировать работу с инновациями, мы в едином центре сосредотачиваем все свои компетенции в этой сфере. Теперь команды смогут обмениваться опытом и ресурсами, цикл от проекта до продукта должен стать проще и проходить быстрее».

Александр Родионов, директор Центра инноваций «Ланит», сказал: «В системной работе с инновациями мы делаем ставку прежде всего на потенциал наших сотрудников. Наша задача – сформировать среду, в которой создание новых продуктов становится понятным, увлекательным и выгодным для всех процессом. Источником продукта может быть проектный опыт, новая технология, которой найдено новое применение для решения клиентских задач, существующий продукт, который можно использовать на новых рынках или продать в новой бизнес-модели».

На презентации Центра инноваций проектные команды группы «Ланит» представили свои продукты и технологии, готовые к выводу на рынок. Среди них: проекты по анализу и визуализации данных на базе платформы, разработанной консорциумом iDVP; решение на основе искусственного интеллекта DATANA для формирования рекомендаций по управлению технологическими процессами в металлургии, нефтегазе и нефтехимии; блокчейн-платформа TraceLabel для управления цепочками поставок и эффективных коммуникаций внутри экосистемы; решение для автоматизации рутинных задач в компании, в том числе служб поддержки пользователей, с применением технологий искусственного интеллекта (разработка компании «ОНЛАНТА»); Consyst Smart Service – сервис прогноза отказов оборудования на основании данных о его фактическом состоянии; технология LanitRPA для роботизации бизнес-процессов фронт-офиса и бек-офиса, требующих большого объема ручных рутинных операций; платформа LanitONE, объединяющая большое количество разрозненных программных продуктов для отдельных задач в рамках цифровых коммуникаций: для создания и продвижения контента в социальных медиа, мониторинга, аналитики, модерации и реагирования в соцсетях, работой с лидерами мнений.