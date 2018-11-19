«Техносерв Cloud» сформировал новое подразделение, чтобы создать облачную платформу для разработчиков

«Техносерв Cloud», российский провайдер облачных услуг, объявил о формировании нового подразделения, которое занимается созданием облачной платформы для разработчиков программного обеспечения.

«Сегодня информационно-коммуникационные технологии напрямую влияют на бизнес и его развитие. Победа в борьбе за заказчика часто зависит от того, насколько быстро компания сможет подготовить и вывести на рынок новые цифровые продукты. Как следствие, растут требования к качеству и скорость получения результатов команды разработчиков. Отслеживая тенденции ИТ-рынка, "Техносерв Cloud" принял решение создать подразделение для запуска нового SaaS-сервиса — облака для разработки Devops Cloud», — сказал Михаил Блинов, заместитель руководителя «Техносерв Cloud».

Услуга ориентирована на специалистов сферы ИТ — программистов, тестировщиков, тимлидов, product owner и др., которые создают, тестируют, внедряют и развертывают новые сервисы и функции.

Облако для разработки Devops Cloud представляет собой экосистему, включающую портал самообслуживания и набор инструментов, предназначенных для минимизации взаимодействия разработчиков с инфраструктурным уровнем. Платформа будет содержать: системы управления конфигурациями и постановкой задач, репозитории для хранения кода и артефактов, Task-tracker; системы сборки и оркестрации; системы тестирования, мониторинга и логирования; среду интеграции/предрелизный контур; продуктивный контур.

Команда разработки в зависимости от типа проекта и задач может выбрать в Devops Cloud набор уже преднастроенных инструментов, интегрированных в единый конвейер. При этом сохраняются возможности и внесения изменений в сами настройки, и замены непосредственно самих инструментов. Кроме того, запланировано создание дополнительных механизмов для мониторинга реализации задач исполнителями, анализа KPI и наглядного отслеживания заказчиком оперативных показателей качества работы команды.

Значимой выгодой от использования инструментов для разработки из облака станет минимизация необходимости конфигурирования как отдельных инструментов, так и конвейера разработки в целом. Пользователи также получат возможность гибкого масштабирования ресурсов с оплатой только за фактически использованные мощности. Среди других преимуществ: развертывание сред по требованию и отсутствие перегрузок на аппаратных ресурсах при производительных вычислениях (например, при анализе кода).

«Наше облако для разработки Devops Cloud будет учитывать специфику рынка и ориентироваться на команды с задачами любого уровня без акцента на корпоративный рынок, — сказал Сергей Склабовский, менеджер по продуктам управления развития облачных услуг "Техносерв Cloud". — Сейчас мы реализуем первую версию решения, включающую в себя Gitlab, Kubernetes, Prometheus, Sonaroube, Ansible. Отдельно отмечу, что мы будем рады новым сотрудникам в нашей команде — как уже состоявшимся экспертам в области автоматизации и оптимизации процессов разработки, так и тем, кто только начинает изучать методологии Devops, но хочет развиваться в данном направлении вместе с нами».