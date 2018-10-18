«Первый ОФД» и «Кит инвест» запустили комплексное решение для вендинга

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» и ИТ-компания «Кит инвест» предложили комплексное решение для вендинга Kit Vending, соответствующее новым требованиям закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» 54-ФЗ.

Kit Vending – проект для российских предпринимателей, все компоненты которого произведены одной компанией и ставятся «под ключ». Основой решения является телеметрический контроллер Kit Box. Он позволяет не только связать вендинговый аппарат с кассовым оборудованием, но и в реальном времени вести мониторинг устройства. Для предпринимателя доступен полный контроль за работой автоматов: состояние оборудования, количество и сумма денежных средств для инкассации и сдачи, детальные отчеты по продажам/товарам/обслуживанию/простоям. Кроме того, доступны гибкие возможности контроля работы и эффективности сотрудников.

Комплексное решение для вендинга включает в себя: онлайн ККТ Терминал-ФА, договор с «Первым ОФД» и телеметрический контроллер. По желанию предпринимателя можно добавить картридер, необходимый для безналичной оплаты товаров, встраиваемый принтер и экран для отображения QR-кода.

«Главная задача Первого ОФД – обеспечить комфортный переход предпринимателей на новое онлайн-оборудование. Решение Kit Vending соответствует всем требованиям 54-ФЗ, удобно и максимально доступно предпринимателям вендинга», – сказал руководитель отдела продаж «Первого ОФД» Антон Гаврилов.

«Наше решение интегрировано более чем с 90% торговых автоматов, представленных на рынке и является на данный момент единственным комплексным продуктом, решающим задачи фискализации, телеметрии и эквайринга. Kit Vending уже используют более 100 компаний на всей территории РФ от Калининграда до Хабаровска», – сказал коммерческий директор компании «Кит инвест» Павел Реус.

Комплексное решение для вендинга совместимо с большинством торговых автоматов, представленных на рынке. Основные телеметрические функции доступны для любых торговых автоматов, работающих по протоколу MDB, Executive Price Holding, Executive Standart и поддерживающих снятие отчетов EVA-DTS по протоколам DEX/UCS или DDCMP.