Беспилотный автомобиль «Яндекса» начал возить резидентов «Сколково»

«Яндекс» подписал соглашение о создании тестовой зоны для передвижения автомобиля на территории «Сколково». Там беспилотник можно будет вызвать прямо в приложении «Яндекс.Такси».

Научно-технический комплекс «Сколково» находится в Новой Москве, в полутора километрах от МКАД. Это наукоград, который создавался с нуля по принципам «города будущего»: застройка особого типа, преимущественно малоэтажные здания, экологичность. При этом в «Сколково» есть все, что есть и в обычном городе: жилые комплексы, парки, спортивный центр, школа и детский сад. Не исключено, что в будущем многие города будут похожи на «Сколково». Поэтому «Яндекс» решил создать новую тестовую зону именно там — компании интересно понять, как беспилотник будет работать в среде, которая постепенно становится стандартом городского устройства.

Беспилотный автомобиль «Яндекса» будет свободно ездить по территории «Сколково». Чтобы вызвать его, нужно открыть приложение «Яндекс.Такси»: сервис сам определит местоположение пользователя и, если тот находится на территории наукограда, предложит услугу поездки на беспилотнике наравне с обычными тарифами.

Сейчас услуга вызова беспилотника доступна резидентам «Сколково». Чтобы воспользоваться ею, нужно принять условия электронного соглашения об участии в тестировании беспилотных автомобилей. Еще нужно быть старше 18 лет — беспилотник катает только взрослых пассажиров. Время ожидания машины будет зависеть от спроса.

Самоуправляемый автомобиль строго соблюдает правила дорожного движения, определяет и объезжает препятствия, пропускает пешеходов и при необходимости экстренно тормозит — в общем, умеет все, что делают обыкновенные машины с водителем за рулем. При этом в «Яндексе» понимают, что беспилотники — новое явление на дорогах. Поэтому в салоне автомобиля всегда будет находиться инженер-испытатель, следящий за его движением.

Беспилотные автомобили — это будущее городского транспорта. «Яндекс» верит, что первыми беспилотные технологии начнут применять транспортные компании, в том числе сервисы для вызова такси. И открытие тестовой зоны в технопарке «Сколково» — это еще один шаг к дню, когда вызвать беспилотное такси за пару минут можно будет в любом городе планеты.