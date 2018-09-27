«КОРУС Консалтинг» расширяет партнерскую сеть направления СЭД «Спутник»

ГК «КОРУС Консалтинг» подписала соглашение с ООО «Генезис ИТ» о сотрудничестве в Челябинской и Курганской области. Соглашением устанавливаются партнерские отношения сторон в области продвижения системы электронного документооборота «Спутник» для бизнеса и органов власти, говорится в сообщении пресс-центра компании «КОРУС».

СЭД «Спутник» реализует процессы обработки обращений граждан, входящих, исходящих, организационно-распорядительных и договорных документов, поддерживает работу с электронной подписью. СЭД «Спутник» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 03.05.2017 г., отвечает политике импортозамещения и реализуется на свободном программном обеспечении.

«Мы создаем свою партнерскую сеть и расширяем степень своего присутствия в Уральском федеральном округе», — сказал Александр Аксельрод, руководитель направления систем электронного документооборота ГК «КОРУС Консалтинг».

Предоставляя региональным и федеральным компаниям, государственным структурам свое решение по автоматизации документооборота «Спутник» в первую очередь через своих партнеров ГК «КОРУС Консалтинг» предлагает заказчикам российское решение, внесенное в реестр Минкомсвязи, локальную техническую поддержку и снижение расходов на обслуживание системы, говорится в сообщении.

Включая в свое портфолио решение «КОРУС Консалтинг» СЭД «Спутник», компания «Генезис ИТ» расширяет свое участие в решении задач программы цифровой экономики с использованием современных цифровых технологий российского производства.

«Мы очень высоко ценим возможность стать официальным партнером компании “КОРУС Консалтинг” и видим большие перспективы в развитии российской СЭД “Спутник” с учетом сильной команды менеджеров и основателей, высокой квалификации кадров и растущей тенденции в импортозамещении,» — отметил Александр Кондаков, управляющий партнер ООО «Генезис-ИТ».