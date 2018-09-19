«Лаборатория Касперского» обеспечила кибербезопасность группы «М.Видео-Эльдорадо»

«Лаборатория Касперского» начала сотрудничество с группой «М.Видео-Эльдорадо» – одной из крупнейших российских розничных компаний на рынке электроники и бытовой техники, входящей в промышленно-финансовую группу САФМАР. Для защиты корпоративной сети ритейлер интегрировал в свою ИТ-инфраструктуру решения «Kaspersky Security для бизнеса» и «Kaspersky Security для виртуальных сред», а также приобрел сертификат расширенной технической поддержки (MSA). Поставка решений «Лаборатории Касперского» группе «М.Видео-Эльдорадо» была осуществлена при непосредственном участии партнера «Лигал софтвэйв».

«Сегодня организации любого масштаба стоит помнить о том, насколько критичными могут оказаться последствия нарушений в системе кибербезопасности. Поэтому защита ИТ-инфраструктуры – это крайне актуальный для бизнеса вопрос. Мы как современная компания ежегодно пилотируем и запускаем прогрессивные проекты, новые технологии – это естественная среда для наших сотрудников. Безусловно, нам необходимы надежные и эффективные решения, такие как продукты “Лаборатории Касперского”», – сказал Игорь Тютрин, руководитель департамента по инфраструктуре и операциям Группы «М.Видео-Эльдорадо».

«Эффективность компании так или иначе зависит от слаженной и бесперебойной работы всех ее подразделений, что не представляется возможным без использования решений для защиты от киберугроз. Мы рады сотрудничать с группой "М.Видео-Эльдорадо" – современной розничной сетью, которая осознает всю значимость информационной безопасности. Наши продукты разработаны на основе технологий нового поколения – они оказывают минимальное влияние на производительность систем. А расширенная техническая поддержка позволяет ИТ-специалистам ритейлера не отвлекаться от решения их основных задач», – отметила Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

«Kaspersky Security для бизнеса» – комплексное решение для корпоративных пользователей, которое включает в себя множество инструментов и технологий для обеспечения кибербезопасности всей ИТ-инфраструктуры. Оно гарантирует сохранность конфиденциальной информации и целостность запущенных процессов и систем, позволяет контролировать и защищать мобильные устройства, помогает управлять удаленным доступом к корпоративной сети. Интеграция с дополнительно доступным продуктом EDR (Endpoint Detection and Response) позволяет моментально выявлять и блокировать любые аномалии на рабочих местах сотрудников, нейтрализуя самые сложные APT-атаки.

«Kaspersky Security для виртуальных сред» вошел в состав нового продукта «Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред». Это специализированное решение, которое включает в себя систему на основе машинного обучения, технологии предотвращения и обнаружения инцидентов безопасности и облачную аналитику. Оно защищает приложения и данные в физических, виртуальных и облачных рабочих нагрузках, обеспечивая устойчивость бизнеса и соблюдение нормативных требований в гибридной инфраструктуре компании.

Расширенная техническая поддержка «Лаборатории Касперского» обеспечивает работу ИТ-систем и способствует непрерывности бизнес-процессов. Применяя передовой опыт и собственные методики, эксперты оказывают поддержку во всех аспектах развертывания, настройки и обновления продуктов «Лаборатории Касперского» в инфраструктуре организации.