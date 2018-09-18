«Информзащита» заключила стратегический контракт с блокчейн-компанией Bitfury Group

«Информзащита» сообщила о заключении стратегического партнерского соглашения с блокчейн-компанией Bitfury Group.

В рамках партнерства «Информзащита» предложит существующим и новым клиентам весь спектр решений на базе платформы Еxonum – функционального конструктора для приватных блокчейнов и Crystal – аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами.

Еxonum сочетает такие важные характеристики как масштабируемость, высокая производительность, прозрачность транзакций и безопасность. Все эти характеристики получают особое значение в информационной безопасности: защита и гарантия достоверности, прозрачность действий каждого участника, простота аудита и непрерывный доступ к информации – это путь к реальной безопасности и доведение финансовых и репутационных рисков до настоящего минимума.

В рамках данного партнерства «Информзащита» сможет предложить своим клиентам топовые технологии для сокращения затрат, снижения рисков и оптимизации бизнес-процессов в корпоративном и государственном секторах.

На данный момент в России и мире реализовано большое количество проектов с использованием технологии блокчейн, благодаря которой увеличивается доверие пользователей к продуктам и сервисам.

В числе реализованных задач компании Bitfury стоит отметить проекты с такими организациями как: Росреестр (Россия), Сбербанк (Россия), Университет «Синергия» (Россия), Национальное Агентство Публичных Реестров (Грузия), Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» (Казахстан), Risk Cooperative (США), Coca-Cola (США) и многие другие.

«Exonum — наш флагманский продукт. Это универсальный фреймворк, с которым могут работать компании разного масштаба и уровня. Он приспособлен ко всем специфическим требованиям и нацелен на корректную работу блокчейна в России и СНГ. Платформа учитывает потребности любого пользователя и подходит под запросы любой бизнес-индустрии», — сказал Дмитрий Уфаев, глава Bitfury в России.

«В современных условиях конкурентоспособность предприятия определяются по эффективности своих бизнес-процессов. "Информзащита", желая всем своим клиентам успеха, старается способствовать этому при выборе технологических и стратегических партнеров. В случае с Bitfury Group мы понимаем, что там, где мы нуждаемся в защите данных с возможностью контроля, прозрачности действий каждого участника, простоте аудита и непрерывности доступа к информации – там блокчейн сегодня может стать полновесным решением. Решения на основе платформы Exonum позволяют нам быстрее и качественнее внедрять блокчейн-инновации, удовлетворяя растущие со стороны клиентов потребности. Мы рассчитываем, что в рамках партнерства наших компаний мы сможем предложить своим клиентам самые современные и технологичные возможности системы: безупречные процессы управления благодаря прозрачности действий каждого звена, перемещения и защиты данных и активов», – сказал Михаил Савельев, директор по развитию «Информзащиты».