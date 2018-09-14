Samsung обновила приложение Samsung Health

Samsung Electronics анонсировала запуск новой версии приложения Samsung Health, Samsung Health 6.0 с улучшенными инструментами для поддержания здоровья и физической формы, новым интерфейсом и расширенными возможностями для персонализации.

Усовершенствованное приложение Samsung Health предоставляет цифровую платформу для поддержания баланса между работой и личной жизнью более 65 млн активных пользователей во всем мире.

«Компания Samsung предлагает пользователям удобные и функциональные инструменты, позволяющие отслеживать их физическое состояние, – отметил Питер Ку (Peter Koo), старший вице-президент и глава департамента Health Service подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics. – Мы создали сервис, который позволяет по-новому заботиться о здоровье и поддерживать активный образ жизни, а также открывает новые возможности для достижения поставленных целей».

Благодаря улучшенному интерфейсу, понятному дизайну и обновленному функционалу приложение Samsung Health 6.0 стало более интуитивно понятным, интерактивным и простым в управлении. Опираясь на отзывы пользователей и последние тенденции в дизайне, разработчики сделали домашний экран Samsung Health более удобным, сгруппировав функции по категориям, чтобы пользователям было проще их находить.

Теперь с помощью обновленной вкладки «Вместе» (Together) пользователи смогут обмениваться фотографиями и делиться своими спортивными достижениями с друзьями. Приложение позволит им стать частью всемирного сообщества Samsung, в котором пользователи из разных стран могут общаться, делиться фото, сравнивать результаты тренировок и вдохновлять друг друга на достижение новых высот, участвуя в ежемесячном соревновании Global Challenge.

Вкладка «Рекомендованное» (Discover) предлагает подобранный специально для пользователя контент и позволяет быстрее находить актуальные материалы, в том числе статьи, программы и приложения, в зависимости от интересов и уровня спортивной подготовки. Кроме того, прямо в приложении Samsung Health можно приобрести спортивные гаджеты, аксессуары и товары для здоровья.

Samsung Health в сотрудничестве с партнерами расширяет свою экосистему и предлагает лучшие решения пользователям. Приложение получило пакет SDK для интеграции с приложениями и интернет-сервисами, что поможет стратегическим партнерам развивать собственные продукты и улучшать опыт их использования. Усовершенствованный интерфейс и обновленная функция «Рекомендованное» позволят пользователям быстрее находить необходимые функции, а партнеры получат новых пользователей для своих приложений, продуктов и контента.

Улучшенный интерфейс в обновленном приложении Samsung Health на носимых устройствах Samsung предоставляет пользователю больше информации одновременно, обладает поддержкой GPS и позволяет одним нажатием измерить объем физических нагрузок и сердечный ритм. Теперь пользователям предлагается выбор из 39 различных упражнений, кроме того, они смогут отслеживать свои спортивные достижения, подключившись к носимому устройству или умным «часам».

Пользователям «умных» устройств Samsung доступно еще больше функций обновленного приложения Samsung Health. К примеру, запустив режим «Определение фазы сна», они могут измерять и анализировать циклы сна для того, чтобы выработать полезные привычки и сделать отдых качественнее. Справляться со стрессом им тоже будет проще: приложение позволяет измерять сердечный ритм и его изменение, а также предлагает пошаговую программу дыхательной гимнастики.

Samsung Health предлагает пользователям во всем мире наиболее гибкие и доступные решения для поддержания состояния здоровья. Опции «Контроль симптомов» и «Спроси эксперта»6 позволяют находить необходимую медицинскую информацию, не покидая приложения, а также проверять симптомы, сохранять медицинские рецепты и консультироваться онлайн у специалистов. Кроме того, вместе со своими партнерами, Babylon (Великобритания) и American Well (США), Samsung Health предоставляет доступ к большему числу решений для поддержания здоровья и хорошего самочувствия пользователей.

Представленное в 2012 году приложение S Health, поначалу представлявшего собой простой фитнес-трекер, доступный на некоторых смартфонах Galaxy, сегодня превратилось в универсальную цифровую платформу Samsung Health. Она предоставляет пользователям доступ к таким интерактивным функциям, как телемедицина, конкурсы и индивидуальные рекомендации.