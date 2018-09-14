Huawei представила планшет MediaPad M5 lite. Цены

Huawei представила новый планшет Huawei MediaPad M5 lite с поддержкой стилуса M-Pen lite. Планшет получил экран Full HD IPS с разрешением 1920 x 1200. Он обеспечивает высокий уровень четкости за счет использования технологии ClariVu 5.0, улучшающей качество изображения. Она регулирует контрастность и насыщенность цветов, используя интеллектуальные алгоритмы для воспроизведения видео и просмотра изображений с максимальным для данного дисплея эффектом.

Huawei MediaPad M5 lite оснащён четырьмя аудио-динамиками. Планшет был разработан в сотрудничестве с всемирно известным брендом Harman Kardon, команда инженеров которого принимала участие в разработке и тестировании акустики, чтобы обеспечить соответствие самым высоким стандартам звучания.

Набор эффектов 3D Surround позволяет дополнительно усилить эффект объемного звучания. Технология улучшения качества звука Huawei Histen 5.0 снижает уровень внешних шумов, а также повышает качество звука на низких частотах.

Стилус M-Pen lite, благодаря поддержке 2048 степеней чувствительности к нажиму, позволяет делать заметки или зарисовки. Серебристый с серым металлический стилус отличается винтажной текстурой и высоким качеством исполнения. Специальный зажим поможет предотвратить случайную потерю стилуса.

Huawei MediaPad M5 lite учитывает сценарии использования планшета детьми. При помощи Children Corner можно определить лимиты использования планшета ребенком, а также ограничить доступный контент.

Huawei MediaPad M5 lite поддерживает пять функций Eye-comfort для защиты зрения: контроль расстояния (когда планшет находится ближе 25 см от лица), контроль осанки (устройство показывает напоминания для ребенка, чтобы он не читал с планшета лежа), интеллектуальная настройка яркости, специальный фильтр Blue Ray и система контроля времени использования.

Huawei MediaPad M5 lite использует мощный 8-ядерный процессор, который справляется с пиковыми нагрузками, позволяя играть, просматривать контент в интернете или читать письма. EMUI 8.0 создает простой и дружественный пользовательский интерфейс. Аккумулятор емкостью 7500 мАч обеспечивает длительную работу и поддерживает технологию Huawei QuickCharge.

В России Huawei MediaPad M5 lite будет доступен в двух версиях: Huawei MediaPad М5 lite LTE (4 ГБ +32 ГБ памяти) в сером цвете корпуса по цене 25 990 руб., Huawei MediaPad М5 lite Wi-Fi (4 ГБ +32 ГБ памяти) в сером и золотом цвете по цене 19 990 руб. Продажи новых планшетов начнутся с 13 сентября в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru и магазинах-партнерах компании.