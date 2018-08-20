В Microsoft робота научили подавать напитки

На мероприятии Faculty Summit 2018 члены исследовательского подразделения Microsoft Research представили робота, способного обращаться с предметами и ориентироваться в окружающей среде, подобно человеку. Предполагается, что главной его миссией станет помощь секретарям. В качестве демонстрации своих возможностей робот открывает дверцу холодильника и достает оттуда прохладительные напитки.

Возложить на роботов домашнюю рутину – давняя мечта, к которой мы теперь ближе на один шаг. Но даже такое простое действие, как достать и подать предмет, дается роботам непросто. Если индустриальные машины на заводах повторяют одни и те же действия раз за разом и находятся в контролируемой среде, то бытовые должны ориентироваться в окружающем мире и учитывать возможные изменения в физическом пространстве.

Для того, чтобы решить эту проблему, ученые использовали искусственный интеллект, который сначала симулирует будущие действия в виртуальной реальности, после чего робот может безопасно и корректно воспроизвести их в физическом пространстве. Для работы систем распознавания лиц и планирования движений ученые использовали сочетание локальных вычислений, которые производятся бортовым компьютером робота, с облачными в Microsoft Azure.

Этот робот – пока что прототип, так что купить его и попросить принести напиток из своего холодильника пока что не получится. Зато в будущем он потенциально сможет работать на ресепшене, определяя, когда секретарям нужна помощь, предоставляя им доступ к обширной базе знаний, а также отвечая на вопросы посетителей.

Некоторые роботы с технологиями Microsoft уже нашли свое применение в различных областях. Например, робот-змея на базе облачной платформы Microsoft Azure помогает полицейским и спасателям не только проникать в труднодоступные и опасные места, но и в режиме реального времени информирует их о ходе проведения спасательных работ.