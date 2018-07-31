Zebra Technologies представила принтеры штрих-кодов для организаций здравоохранения

Zebra Technologies, один из лидеров на рынке защищенных мобильных компьютеров, сканеров штрих-кодов и принтеров штрих-кодов, оснащенных ПО и сервисами для повышения прозрачности деятельности предприятий в режиме реального времени, представила два новых решения для печати штрих-кодов, которые помогут в здравоохранении и упростят процесс идентификации пациентов и материалов для исследования прямо в месте оказания медицинских услуг. Принтеры этикеток серии ZQ600-HC и прямые термопринтеры браслетов ZD510-HC компании Zebra позволяют выпускать высокопрочные этикетки и браслеты для идентификации пациентов, используемые для точного определения принадлежности пациентам медицинских карт, их связи с медицинским персоналом, выписанными препаратами и результатами анализов.

Оба принтера включают Print DNA компании Zebra – пакет приложений, утилит и инструментов на операционной системе Link-OS, которая предоставляет ИТ-отделам новые возможности для улучшения качества печати посредством усиления безопасности, облегчения интеграции и упрощения дистанционного управления.

Оба принтера – принтер этикеток ZQ600-HC и принтер браслетов ZD510-HC – изготовлены для нужд здравоохранения с использованием специально разработанной пластмассы, устойчивой к ряду дезинфицирующих растворов, часто используемых во время протирки устройства.

В принтеры ZQ600-HC и ZD510-HC встроены технологии Wi-Fi и безопасности для обеспечения стабильной и защищенной связи. Print Touch является теговой функцией, использующей коммуникацию ближнего поля (КБП), которая позволяет мгновенно связываться с мобильными устройствами на базе Android, а также имеет функцию открытия веб-страниц и запуска приложений, что облегчает доступ к устранению неисправностей и поддержке продукта. С функцией PrintSecure больницы могут повысить безопасность, упростив конфигурацию принтера для блокировки нежелательного доступа.

Мобильные принтеры ZQ600-HC созданы для нанесения этикеток на большое количество медицинских образцов прямо в месте оказания медицинских услуг и помогают уменьшить количество лабораторных диагностических ошибок пациентам, при этом позволяя медсестрам проводить больше времени с больным.

Небольшой размер и маленький вес позволяют легко переносить их на зажимах для крепления на ремне персонала или класть на тележку. Также принтеры обладают легко читаемым цветным дисплеем, который четко отражает сигналы, статус принтера и ошибки для их быстрого исправления. Высокоемкие батареи используют запатентованную технологию Zebra Power Smart Print technology (PSPT), которая увеличивает эффективность батареи, подсчитывая и поставляя точное количество энергии, требуемой для печати в течение всей смены персонала больницы.

Принтеры также оснащены единственной в отрасли функцией мгновенного включения Wi-Fi, которая автоматически активизирует принтер, если он переходит в спящий режим во время бездействия и позволяет лечащему персоналу мгновенно распечатывать этикетки.

Цветные этикетки для собранных образцов IQ Color Specimen Collection Labels компании Zebra автоматизируют идентификацию экспресс-образцов, исключая маркировку этикетки вручную, что сокращает количество ошибок и ускоряет процесс. Этикетки отвечают всем стандартам формата этикеток Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

Новый прямой термопринтер браслетов ZD510-HC предназначен для печати качественных браслетов для правильной идентификации пациентов и работает с ведущими системами доступа, сброса и передачи.

Технологии, примененные в устройстве, обеспечивают быструю загрузку картриджей браслетов и имеют встроенный «умный» чип, который автоматически выставляет установки принтера и определяет размер браслета для взрослого или ребенка. Это фактически отменяет необходимость обучения персонала и помогает оптимизировать его работу. Принтер также имеет обратную совместимость с существующими картриджами Zebra для браслетов.

Браслеты Z-Band Zebra имеют противомикробное покрытие и доступны в разных цветах и размерах для удовлетворения нужд по идентификации пациентов.