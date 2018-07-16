«Инсистемс» и «Ланит-интеграция» получили высокие места в рейтингах CNews Analytics

«Инсистемс» и «Ланит-интеграция» по итогам 2017 г. заняли первые позиции среди поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений (третий год подряд), а также инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности (второй год подряд). Таковы итоги соответствующих рейтингов CNews Analytics, которые учитывают совокупную выручку «Инсистемс» и «Ланит-интеграции».

Эксперты агентства утверждают, что российский рынок ИТ-инфраструктуры развивается от поставок в сторону предложения заказчикам интегрированных сервисов построения инфраструктуры и обеспечения ее безопасности. Создание инфраструктуры все теснее переплетается с возведением объектов, которые все чаще доверяют строить ИТ-компаниям «под ключ». Эту тенденцию подтверждают руководители компаний группы «Ланит», реализующих подобные проекты.

Евгений Вирцер, генеральный директор компании «Инсистемс», сказал: «По направлению систем физической безопасности выручка "Инсистемс" выросла более чем в пять раз. Это связано с активной стадией строительства и оснащения в 2017 г. большой спортивной арены "Лужники", медиапарка "Зарядье", дилинг-центра Сбербанка, мегаЦОД-2 Сбербанка в "Сколково" и других крупных объектов. Также растет направление по созданию физической инфраструктуры. Дальнейшие перспективы мы видим в промышленном строительстве, возведении транспортных и энергетических объектов, центров обработки данных».

Мурат Маршанкулов, генеральный директор компании «Ланит-интеграция», отметил: «Современные здания и сооружения оснащаются все более сложными интеллектуальными системами. Востребованы сервисы с элементами искусственного интеллекта. Они меняют бизнес-процессы, подходы к взаимодействию с клиентами, на рынке исчезают целые профессии, экономика меняется на структурном уровне. Новые технологии – это вызовы для нас и широкие возможности роста для наших заказчиков».