Доля физической инфраструктуры в совокупной ИТ-выручке сокращается, однако полностью от нее отказаться нельзя, ведь именно на этом фундаменте реализуются все последующие сервисы. В рамках традиционной ИТ-инфраструктуры наибольшим спросом пользуется «облачное» железо, а также высокопроизводительные СХД. Кроме того, значителен интерес к конвергенным технологиям на стыке ИТ и строительства с использованием интернета вещей. В целом, выручка от поставок серверов и систем хранения сокращается, в то же время увеличиваются доходы от реализации инженерной составляющей и систем безопасности.

39.06.2018