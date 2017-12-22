Рынок ИТ-инфраструктуры: кризис или трансформация?

Российский рынок ИТ-инфраструктуры переживает трансформацию, которая связана как с глобальной сменой парадигмы потребления ИТ, так и с локальными экономическими проблемами и особенностями управления экономикой. Не всем участникам удается приспособиться к новым реалиям, что приводит уходу с рынка крупных игроков.

Смена способа реализации ИТ-решений происходит не только в России, но и во всем в мире. Заказчики более не заинтересованы в поставках «железа», им нужны интегрированные сервисы, при этом сама физическая инфраструктура, на которой они реализованы, может находиться во владении стороннего поставщика. «Все больше заказчиков понимают, что аренда мощностей у провайдера в крупном и оптимизированном дата-центре привлекательнее поддержки собственного ЦОД. По экспертным подсчетам аренда стоек в коммерческом дата-центре при сроке окупаемости 7–10 лет оказывается выгоднее на 20-50%», – утверждает заместитель генерального директора компании «Крок» Вероника Гименез.

CNews Infrastructure 2017 Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2017 Название компании Выручка в 2017 г. от услуг и решений по ИТ-инфраструктуре (вкл. НДС), ₽тыс. Рост выручки 2017/2016, в %
1 Техносерв 22 123 809 -6%
2 Ланит * 19 213 240 6%
3 Компьюлинк 16 186 120 -9%
4 Ай-Теко 14 328 500 0%
5 Крок 13 047 884 -25%

CNews Analytics, 2018

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Рейтинг крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров по итогам 2017 г.

CNews Analytics, 2018

Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов

Российский рынок физической ИТ-инфраструктуры переживает сложные времена. С одной стороны, в выручке системных интеграторов снижается доля проектов, связанных с внедрением железа, а приоритетным направлением становится развитие сегмента ИТ-услуг. С другой стороны, в России реализуются крупные инфраструктурные проекты, в которых востребована экспертиза интеграторов. В целом доходы от строительства ИТ-инфраструктуры падают, при этом одновременно растут объемы работ в области инженерной инфраструктуры и «умных» систем безопасности.

Совокупная выручка рейтинга CNews Infrastructure второй год подряд сокращается на 17% в рублевом исчислении: по итогам 2017 г. совокупный оборот 20 крупнейших поставщиков составил p112,3 млрд. Однако так как большая часть оборудования импортируется из-за рубежа, также следует обратить внимание на показатели в пересчете на иностранную валюту. За счет укрепления курса рубля падение в долларах США составило всего 5%.

Максим Сохань, «АМДтехнологии»:
О рынке ЦОД

Максим Сохань: Тщательное планирование позволяет существенно сократить затраты на строительство ЦОДа

Российский рынок ЦОД достиг мирового уровня, и на данный момент является одним из наиболее интересных в мире. Высокие темпы его развития определяются растущим спросом на цифровые сервисы. О том, как организовать строительство ЦОДа так, чтобы оно было успешным и не привело к лишним финансовым затратам, в интервью CNews рассказал Максим Сохань, генеральный директор компании «АМДтехнологии».

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Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений по итогам 2017 г.

CNews Analytics, 2018

Всеволод Воробьев
Инфосистемы Джет

Рынок ЦОДов идет в рост

Что происходит в российском сегменте ЦОДостроения? Как ведут себя участники рынка: чего хотят заказчики и что предлагают интеграторы? Какие тенденции оказывают влияние на развитие отрасли? Что ожидает рынок в будущем: прогнозы развития трендов и освоения новых технологий. Об этом в интервью CNews рассказывает руководитель направления ЦОД Центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет» Всеволод Воробьев.

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Рейтинг крупнейших поставщиков инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности по итогам 2017 г.

№ 2017 № 2016 Компания Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2017 г., ₽тыс. Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2016 г., ₽тыс. Рост 2017/2016, в %
1 1 Ланит 25 039 214 11 030 141 127%
2 2 Техносерв 8 518 586 10 878 764 -22%
3 5 Инфосистемы Джет 4 171 909 2 972 920 40%
4 4 Крок 4 022 419 4 418 906 -9%
5 - Ай-Теко 2 575 150 3 017 530 -15%
6 - Софтинтегро 854 754 572 280 49%
7 8 iCore 563 896 304 456 85%

CNews Analytics, 2018

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Компания «АМДтехнологии» построила самый высокий хладоцентр в Европе

Как спроектировать мощную двухконтурную систему охлаждения и вентиляции, поднять оборудование на высоту 300 метров и смонтировать надежное и отказоустойчивое решение? Своим опытом делится компания «АМДтехнологии».

Проект «Башня Федерация» изначально задумывался как уникальный – своей архитектурой, технологиями строительства и инженерной инфраструктурой. Еще на этапе закладки фундамента «Башня» вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» из-за использования 14 тысяч кубометров бетона.

Функционально помимо офисных помещений в башне расположены VIP-этажи с апартаментами, а также общественные зоны – ресторан и смотровая площадка. Поскольку конструкция «Башни Федерация» предусматривает невентилируемый фасад, было решено создать свой собственный контролируемый микроклимат внутри комплекса, который должна была обеспечить уникальная система. Это позволило не только решить задачу вентиляции и охлаждения, но и сократить затраты на электроэнергию и позаботиться об экологии.

Рейтинг крупнеших интеграторов в области систем физической безопасности по итогам 2017 г.

№ 2017 № 2016 Компания Выручка от построения комплексных систем безопасности в 2017 г., ₽тыс. Выручка от построения комплексных систем безопасности в 2016 г., ₽ тыс. Рост 2017/2016, в %
1 4 Ланит 11 177 912 2 040 000 447%
2 5 Инфосистемы Джет 2 886 572 1 877 958 54%
3 2 Техносерв 2 114 325 3 474 616 -39%
4 3 Крок 2 051 128 2 189 631 -6%
5 6 УЦСБ 421 960 213 630 98%
6 - Амтел-Сервис 327 000 312 000 5%
7 - Форт Диалог 310 700 256 952 21%

CNews Analytics, 2018

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Как выбор систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции влияет на надежность ЦОД

Компания «АМДтехнологии» рассказывает о проекте оборудования ЦОД «Авантаж» системами охлаждения, длившемся полтора года и включавшем выбор, монтаж и запуск в эксплуатацию решения, отвечающего всем современным требованиям отказоустойчивости и энергоэффективности.

Несмотря на активный рост рынка ЦОД, в премиум сегменте ощущался стойкий дефицит коммерческих площадей. Проанализировав ситуацию на рынке, ряд крупных инвесторов объединились и решили создать принципиально новый по своим технологиям, модели работы и качеству услуг Центр обработки, хранения данных и защиты информации мощностью 20МВт. В качестве площадки под ЦОД был выбран участок вблизи города Лыткарино Московской области.

Функционально помимо офисных помещений в башне расположены VIP-этажи с апартаментами, а также общественные зоны – ресторан и смотровая площадка. Поскольку конструкция «Башни Федерация» предусматривает невентилируемый фасад, было решено создать свой собственный контролируемый микроклимат внутри комплекса, который должна была обеспечить уникальная система. Это позволило не только решить задачу вентиляции и охлаждения, но и сократить затраты на электроэнергию и позаботиться об экологии.

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