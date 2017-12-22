Рынок ИТ-инфраструктуры: кризис или трансформация?
Российский рынок ИТ-инфраструктуры переживает трансформацию, которая связана как с глобальной сменой парадигмы потребления ИТ, так и с локальными экономическими проблемами и особенностями управления экономикой. Не всем участникам удается приспособиться к новым реалиям, что приводит уходу с рынка крупных игроков.
Смена способа реализации ИТ-решений происходит не только в России, но и во всем в мире. Заказчики более не заинтересованы в поставках «железа», им нужны интегрированные сервисы, при этом сама физическая инфраструктура, на которой они реализованы, может находиться во владении стороннего поставщика. «Все больше заказчиков понимают, что аренда мощностей у провайдера в крупном и оптимизированном дата-центре привлекательнее поддержки собственного ЦОД. По экспертным подсчетам аренда стоек в коммерческом дата-центре при сроке окупаемости 7–10 лет оказывается выгоднее на 20-50%», – утверждает заместитель генерального директора компании «Крок» Вероника Гименез.