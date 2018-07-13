Intel представила новый процессор Xeon E-2100 для рабочих станций начального уровня

Intel объявила о выпуске нового процессора Intel Xeon E-2100. Устройства семейства Intel Xeon E, пришедшего на смену Intel Xeon E3, предназначены для использования в рабочих станциях начального уровня и призваны обеспечить работникам творческих профессий высокую производительность однопоточных приложений, предлагая платформу, оптимизированную для достижения надежности и доступности.

«C учетом современных рабочих нагрузок, использование устаревающих рабочих станций приводит к снижению продуктивности, препятствует эффективному сотрудничеству и творчеству. Выпуск процессора Intel Xeon E призван обеспечить необходимую вычислительную производительность и графику для рабочих станций начального уровня, а также оптимизировать инновационные форм-факторы и выполнить другие требования наших заказчиков», – сказала Дженнифер Хаффстетлер (Jennifer Huffstetler), вице-президент и генеральный управляющий по работе с продуктами для центров обработки данных в корпорации Intel

Новый процессор Intel Xeon E обеспечивает высокую производительность и новые функциональные возможности для рабочих станций начального уровня. Подобные рабочие станции проектируются и создаются с учетом требований работников творческих профессий. В сравнении со своим предшественником, новый процессор может работать с более высокой частотой в режимах Turbo, обеспечивает более высокую скорость работы с DRAM, расширенную поддержку устройств ввода/вывода и улучшенные функции обеспечения безопасности и надежности. Эти процессоры доступны с графикой Intel UHD, которая поддерживается самыми различными приложениями, запускаемыми на рабочих станциях.

Семейство Intel Xeon E представляет собой 6 ядерные процессоры для рабочих станций начального уровня. Наличие двух дополнительных ядер и более высокая частота работы ядра в турборежиме обеспечивает прирост в производительности в специализированных тестах для рабочих станций по сравнению с результатами рабочих станций начального уровня, построенных на базе 4-ядерных процессоров. Новый процессор поддерживает работу с памятью с коррекцией ошибок (Error Correcting Code, ECC), что является ключевой функцией для обеспечения максимальной целостности данных и помогает улучшить стабильность систем и сократить вероятность скрытого повреждения данных (silent data corruption).

Рабочие станции на базе процессоров Intel Xeon удовлетворяют самым различным требованиям специалистов творческих профессий, занятых в области архитектуры, проектирования, медиа и развлечений или финансовых услуг. Процессор Intel Xeon E стал новейшим продуктом в портфолио процессоров, оптимизированных для рабочих станций, которое включает в себя также процессоры Intel Xeon Scalable (предлагающие революционную производительность в двухсокетной конфигурации для наиболее требовательных пользователей рабочих станций) и процессоры Intel Xeon W (ориентированные на использование в рабочих станциях мейнстрим сегмента и сочетающие в себе высокую производительность, расширенную поддержку памяти и аппаратно-реализованные функции для обеспечения безопасности и надежности).

Основные характеристики: до 6 ядер и до 12 потоков; работа на частоте до 4,7 ГГц с использованием технологии Intel Turbo Boost Technology 2.0; поддержка до 64 ГБ памяти DDR4 ECC, работающей на частоте 2666 МГц; процессоры доступны с графикой Intel UHD Graphics 630 с поддержкой видео в формате 4K UHD и встроенного аппаратного ускорения 10-битного кодирования HEVC, что обеспечивает расширенные возможности для кодирования и декодирования видео в формате 4K; до 30 линий PCIe для расширения графики, систем хранения и сетевых функций; поддержка технологий USB 3.1 и Thunderbolt; поддержка памяти Intel Optane, помогающая добиться еще более высокой скорости вычислений, и позволяющая сделать работу с компьютером более отзывчивой; расширенная аппаратная безопасность за счет технологии Intel vPro и улучшенной поддержки Intel Software Guard Extensions Support для сетевых функций Intel Ethernet и Intel Wireless-AC&.

OEM-поставщики начинают поставки систем на базе процессора Intel Xeon E-2100 с сегодняшнего дня.