«Московский кредитный банк» начал выпуск карт национальной платежной системы «Мир»

C 03 июля 2018 г. «Московский кредитный банк» предлагает оформить карту национальной платежной системы «Мир» всем желающим.

Карточную линейку пополнят золотая и премиальная карты «Мир», стоимость обслуживания и тарифы которых идентичны действующим картам Gold и Platinum платежных систем Visa и Masterсard. Также, при подключении годового пакета услуг, возможен бесплатный выпуск и обслуживание золотой и премиальной карт «Мир».

«Отметив интерес к картам "Мир" среди зарплатных клиентов, мы решили сделать их доступными для всех желающих. Сейчас карты "Мир" принимают и обслуживают все банкоматы и терминалы "Московского кредитного банка", а также наши банки-партнеры по всей России», – сказал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.

Держатели карт «Мир» смогут воспользоваться всеми привилегиями карт в пакете услуг, такими как cashback, "МКБ бонус", доход на остаток и снятие в любых банкоматах без комиссии. Также для клиентов будет действовать программа лояльности от НСПК «Мир», в рамках которой можно получить cashback до 20% от стоимости покупок в компаниях-партнерах ПС «Мир».